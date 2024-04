Homicídios triplicaram em Queimados - Divulgação

Homicídios triplicaram em QueimadosDivulgação

Publicado 22/04/2024 13:58 | Atualizado 22/04/2024 14:02

A motivação do crime foi uma recente guerra entre eles e milicianos que atuam no bairro Inconfidência. O homicídio foi ocasionado ainda pela proximidade do político com os paramilitares da região. Já Paula, apesar de não ser alvo dos criminosos, foi atingida por estar junto com ele no local.

A Polícia Civil atua junto do Ministério Público no combate a grupos paramilitares. Na operação Hunter 2, deflagrada em janeiro, foram cumpridos 37 mandados de busca e apreensão e seis de prisão . Entre os presos estava Daniel da Silva França, o França, apontado como chefe da milícia de Queimados.França teria assumido o bando após a prisão do miliciano Victor Valladares Silva, conhecido como Valladares, que foi preso em janeiro de 2022 , em uma churrascaria da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Além dele — que é apontado em investigações como autor de diversos homicídios na região —, foram presos João Victor Meireles Moraes, Alexandre Pires da Silva e Cristiano da Silva Nascimento.Informações obtidas pelo setor de inteligência da Polícia Civil dão conta de que França teria se aliado a milicianos de Seropédica e Nova Iguaçu — Tauã de Oliveira Francisco, o Tubarão, morto em fevereiro deste ano , e Gilson Ingracio de Souza Junior, o Juninho Varão — na guerra contra o grupo de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, chefe da maior milícia do estado do Rio e preso pela Polícia Federal na véspera de Natal de 2023 As investigações apontam que milicianos exploram o ramo de segurança no município de Queimados. A atuação criminosa do grupo vai além, com a prática de crimes como homicídios, extorsões, extorsões mediante sequestro e agiotagem.Os criminosos, segundo o MPRJ, cobram taxa para que mototaxistas possam circular e taxa de segurança de comerciantes e de moradores de condomínios controlados pela quadrilha. O grupo expandiu suas ações, implementando um monopólio no fornecimento de bens e serviços na região sob domínio, como cestas básicas, energia elétrica, gás de cozinha e kits de churrasco, além de fornecer serviços clandestino de TV a cabo e internet.Além disso, durante as investigações, ficou comprovado que o bando usava armas de fogo de grosso calibre para cometer homicídios e disseminar o terror e, com isso, exercer seu domínio sob a população local.