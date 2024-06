Alan Salles, 22 anos, colecionava fotos com sua moto nas redes sociai - Rede Social

Alan Salles, 22 anos, colecionava fotos com sua moto nas redes sociaiRede Social

Publicado 04/06/2024 12:25

De acordo com o delegado Leandro Gontijo, titular da 20ª DP (Vila Isabel), responsável pelas investigação, o depoimento de Eduardo acontecerá em um local externo e não na delegacia, por conta da repercussão e comoção que o caso gerou. Os investigadores pretendem descobrir se Alan quebrou o retrovisor do táxi durante a suposta discussão, uma vez que a peça estava danificada quando o veículo foi apreendido na oficina onde o taxista também trabalha, na Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, bairro vizinho.

Entenda o caso

Na noite de sexta-feira (31), segundo testemunhas, Alan estava trabalhando como entregador quando, após uma discussão, foi perseguido pelo taxista, que provocou o acidente que matou o jovem. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas encontrou a vítima já sem vida. Depois do crime, policiais militares do 6° BPM (Tijuca) encontraram o táxi na Rua Barão de Mesquita e, no sábado (1º), motociclistas fizeram um protesto em frente ao estabelecimento.

Além do taxista, testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias. O corpo de Alan foi sepultado no último domingo (2) , no Cemitério São Francisco de Paula, no Catumbi, na Região Central, e a despedida teve fogos, cartazes e pedidos de justiça. O funeral contou com a presença de motociclistas que chegaram ao cemitério com a motocicleta da vítima, que ficou estacionada em frente ao local. O jovem era motoboy há cinco anos e vivia com os pais e dois irmaõs em Vila Isabel.