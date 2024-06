Familiares e amigos se despedem da atriz Ilva Niño no Cemitério do Caju - Renan Areias/Agência O DIA

Familiares e amigos se despedem da atriz Ilva Niño no Cemitério do CajuRenan Areias/Agência O DIA

Publicado 13/06/2024 14:29 | Atualizado 13/06/2024 14:39

Rio - Familiares, fãs e amigos se despedem da atriz Ilva Niño, nesta quinta-feira (13), no cemitério São Francisco Xavier, no Caju. O velório começou às 11h na capela F do local e é aberto ao público.

fotogaleria

Famosa por personagens de novelas, incluindo a Mina, de "Roque Santeiro", a atriz estava internada há cerca de um mês no Hospital Quali, em Ipanema, Zona Sul do Rio, após passar por uma cirurgia cardíaca e morreu na quarta-feira (12) aos 89 anos.

Os últimos trabalhos de Ilva na TV aconteceram de 2019 a 2021, como dona Santinha, na série "Os Roni", do Multishow e, em 2020, em uma participação especial na série "Rua do Sobe e Desce, Número que Desaparece" no Canal Brasil.

Mais de 30 novelas

Ilva nasceu na cidade de Floresta, em Pernambuco, em 15 de novembro de 1934, foi casada com o Luiz Mendonça e teve um filho, o ator Luiz Carlos Niño, ambos já falecidos. Começou nas artes na Escola Normal, quando participou de um curso de teatro grego ministrado por Ariano Suassuna.

Veterana na dramaturgia, a atriz atuou em grandes sucessos da televisão, em especial na TV Globo. Ao todo, são mais de 30 novelas, além de inúmeras participações em séries, cinema e teatro.

A atriz começou na televisão em 1971, na novela "Bandeira 2". Em 1975, interpretou Alzira Batista em "Pecado Capital", folhetim de sucesso escrito por Janete Clair. No entanto, Ilva ficou famosa em "Roque Santeiro" (1985), de Dias Gomes, com o bordão "Miiiiiiiinaaaa", que a Viúva Porcina (Regina Duarte) usava para chamar sua personagem Mina, empregada doméstica e confidente da protagonista.