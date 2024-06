Leilão da Cedae ocorreu na Bolsa de Valores, B3, em SP, e contou com a presença do governador do Rio, Cláudio Castro, do secretário estadual da Casa Civil, Nicola Miccione, do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho - Foto: reprodução internet

Leilão da Cedae ocorreu na Bolsa de Valores, B3, em SP, e contou com a presença do governador do Rio, Cláudio Castro, do secretário estadual da Casa Civil, Nicola Miccione, do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério MarinhoFoto: reprodução internet

Publicado 16/06/2024 12:53

Rio - A Cedae vai realizar, nesta terça-feira (18), das 9h às 21h, a interligação de tubulação à nova Estação de Tratamento de Água (ETA) São Pedro, em Nova Iguaçu. Para executar o serviço, será preciso paralisar temporariamente a operação da represa São Pedro, que integra o Sistema Acari.

A produção de água na unidade será retomada logo após a conclusão da obra. A concessionária Águas do Rio, responsável pela distribuição de água em Nova Iguaçu, já foi comunicada.



A ETA São Pedro, em Nova Iguaçu, beneficiará cerca de 160 mil moradores da região. Com vazão de 650 litros por segundo, a unidade irá garantir mais segurança ao fornecimento de água devido ao sistema de microfiltração.

A estação fará parte do Sistema Acari, composto por cinco represas (São Pedro, Rio d’Ouro, Tinguá, Xerém e Mantiquira) que abastecem parte da Baixada Fluminense.