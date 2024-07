Na ação, um veículo roubado foi recuperado e drogas apreendidas - Divulgação / Polícia Militar

Na ação, um veículo roubado foi recuperado e drogas apreendidas Divulgação / Polícia Militar

Publicado 16/07/2024 12:54

Rio - Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Parque Proletário, na Penha, Zona Norte do Rio, foram atacados a tiros, na manhã desta terça-feira (16). Segundo a corporação, os agentes realizavam uma abordagem na Rua Cajá quando foram alvos dos disparos.

De acordo com a PM, na ação, um veículo roubado foi recuperado e drogas foram apreendidas. Disse, ainda, que não houve prisões e ninguém ficou ferido.



De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), os tiros foram ouvidos por volta das 10h. O veículo e o material foram encaminhados para a 22ª DP (Penha), onde a ocorrência foi registrada.

Operações

A Polícia Militar realiza, nesta terça-feira (16), uma. De acordo com a corporação, o objetivo da ação é desarticular a organização criminosa que atua na região e está sendo monitorada pelos canais de inteligência da PM. Além disso, os agentes do 20° BPM (Mesquita) buscam coibir as expansões territoriais nas comunidades. Até o momento, não há informações sobre presos ou apreensões.

A comunidade da Reta Velha, em Itaboraí, também é alvo de operação da Polícia Militar nesta terça (16). Agentes do 35º BPM (Itaboraí) estão na região desde as primeiras horas da manhã. Segundo a PM, ainda não há saldo operacional.A corporação atua, ainda, napara combater o crime organizado em 10 comunidades de seis bairros da Zona Oeste do Rio. Entre os alvos estão a Cidade de Deus, Gardênia Azul, Rio das Pedras, Morro do Banco, Fontela, Muzema, Tijuquinha, Sítio do Pai João, Terreirão e Cesar Maia. A ação foi iniciada nesta segunda-feira (15) e não tem data para encerrar.