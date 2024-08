Dupla foi presa na Rua Constante Ramos, em Copacabana - Reprodução / Google Street View

Dupla foi presa na Rua Constante Ramos, em CopacabanaReprodução / Google Street View

Publicado 24/08/2024 10:20

Rio - Dois suspeitos foram presos, na madrugada deste sábado (24), após assaltarem duas turistas chilenas, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) localizaram a dupla logo após do crime, na Rua Constante Ramos. Os criminosos tentavam fugir dos policiais quando foram abordados.

Segundo a corporação, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), onde a ocorrência foi registrada. Os pertences das turistas foram recuperados.