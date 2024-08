Região tem sido palco de guerra entre criminosos - Reprodução / Redes Sociais

Região tem sido palco de guerra entre criminososReprodução / Redes Sociais

Publicado 24/08/2024 10:03

moradores assustados.

Rio - O Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte, foi cenário, na madrugada deste sábado (24), de mais um confronto entre criminosos rivais. Facções que disputam o controle do tráfico de drogas na região protagonizaram uma intensa troca de tiros, deixando

De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), os disparos foram ouvidos por volta de 1h. Através das redes sociais, moradores relatam que os tiroteios são quase que diários. A comunidade vem sendo palco de uma constante guerra pelo controle territorial entre o Terceiro Comando Puro (TCP), que domina atualmente, e o Comando Vermelho (CV).

Desde o início desse ano, a região sofre com tentativas de invasões de traficantes do Morro São João, no Engenho Novo, controlado pelo CV, que faz divisa com o Morro dos Macacos. O policiamento na região tem sido reforçado após os recentes episódios.

No último domingo (18) acontecia um evento na Praça Barão de Drummond, um dos principais pontos do bairro, quando criminosos chegaram atirando. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o desespero do público e as vítimas ensanguentadas. Segundo a polícia, o confronto é fruto da disputa entre facções.

cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas. Entre os mortos, estava o chefe do tráfico do Morro dos Macacos. Segundo as investigações, Pedro Henrique Barbosa da Conceição, de 18 anos, era o principal alvo. No tiroteio,. Entre os mortos, estava o chefe do tráfico do Morro dos Macacos. Segundo as investigações, Pedro Henrique Barbosa da Conceição, de 18 anos, era o principal alvo.