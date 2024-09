Reunião no gabinete de crise criado para intensificar o combate aos incêndios florestais - Divulgação / Corpo de Bombeiros

Reunião no gabinete de crise criado para intensificar o combate aos incêndios florestaisDivulgação / Corpo de Bombeiros

Publicado 13/09/2024 14:03 | Atualizado 13/09/2024 16:44

Rio - O Rio tem 40 incêndios florestais sendo combatidos simultaneamente pelo Corpo de Bombeiros, nesta sexta-feira (13). Os números foram divulgados no início da tarde pela corporação, logo após a realização da primeira reunião do gabinete de crise criado pelo governo do estado para monitorar a situação das queimadas.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros, major Fábio Contreiras, falou sobre a situação dos incêndios no Rio e detalhou os números. Segundo ele, esta quinta-feira (12) registrou o maior número de ocorrências em 24 horas, totalizando 460 chamados.

"O Corpo de Bombeiros do Rio está atento a esse aumento de mais de 90% no total das ocorrências de incêndios florestais, em relação ao mesmo período do ano passado, aqui no estado do Rio de Janeiro. Até o momento, foram mais de 16 mil acionamento, em comparação a 8.100 chamados no ano passado. Só nesta quinta-feira, dia 13, a corporação atendeu a mais de 460 ocorrências de incêndios florestais aqui no estado. Foi, sem dúvidas, o dia com mais incêndios no ano de 2024", disse.

fogo atingiu também uma área de vegetação em um morro no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste. A mata fica próximo à Praia do Secreto, às margens da Avenida Estado da Guanabara, que dá acesso à Prainha e Grumari. As chamas foram controladas já perto da meia noite. Entre os locais atingidos pelos incêndios estão o Parque Estadual da Pedra Branca, na encosta voltada para Realengo, na Zona Oeste, e um morro em Charitas, em Niterói. O, Zona Oeste. A mata fica próximo à Praia do Secreto, às margens da Avenida Estado da Guanabara, que dá acesso à Prainha e Grumari. As chamas foram controladas já perto da meia noite.

Além disso, um incêndio teve início na noite de quinta-feira (12), no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. Por conta disso, as duas sedes da unidade, Pedra da Tartaruga e de Santa Rita, vão estar fechadas para a visitação nesse final de semana. As equipes estão focadas nas ações de combate ao fogo e para manutenção dos equipamentos. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente ressaltou que grande parte do fogo no local já foi controlado.

O Monumento Natural Estadual da Serra da Beleza, em Valença, também foi atingido por pelas chamas na noite da última quarta-feira (11). No combate ao incêndio, atuaram agentes dos quartéis de Valença, Piraí e Nova Iguaçu, além de uma aeronave de Lagoas que sobrevoou a área para auxiliar no controle. O monumento está localizado a quase 60 km do Parque Estadual Serra da Concórdia.

O clima seco e o intenso calor têm contribuído significativamente para o aumento dos incêndios, criando condições propícias para que as chamas se espalhem rapidamente em diversas áreas. Esses fatores naturais agravam a situação e dificultam o controle dos focos. "Esse aumento das ocorrências está diretamente ligado ao aquecimento global, às ondas de calor e à presença forte do El Niño aqui no estado do Rio de Janeiro, o que acabou propiciando muito calor, muito vento e baixa umidade. Mais de 95% desses incêndios florestais possuem a causa humana, ou seja, acidental ou proposital", relatou Contreiras.

A corporação orienta a população a adotar cuidados importantes para evitar novos focos de incêndio. Primeiramente, é essencial ter cuidado ao descartar guimbas de cigarro, especialmente em estradas e áreas verdes. Além disso, recomenda-se evitar a realização de fogueiras, seja em acampamentos ou mesmo nas proximidades de residências. Outra orientação é nunca realizar queimadas, seja para descartar lixo ou abrir áreas para cultivo. Também é importante lembrar que soltar balões é uma práticas criminosas que contribui para a propagação das chamas.

Para o combate, os bombeiros contam com motobombas portáteis, abafadores, bombas costais, foices, enxadas, enxadões, pás de campanha e tanques flexíveis com capacidade para 25 mil litros, que permitem o abastecimento de água pelos helicópteros da corporação.



Com previsão de máxima prevista de 40°C, a umidade relativa do ar poderá atingir valores entre 12% e 20%, no período da tarde.