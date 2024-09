Yuren Cleiton Felix Da Silva, conhecido como Costelinha, foi preso em um bar de Campo Grande - Divulgação

Publicado 27/09/2024 08:43 | Atualizado 27/09/2024 12:02

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (26), o miliciano Yuren Cleiton Felix da Silva, conhecido como 'Costelinha', acusado de envolvimento na morte do ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho e de seu cunhado Maurício Raul Atallah. O crime ocorreu em agosto de 2022, em Campo Grande, na Zona Oeste.Segundo investigações, 'Costelinha' foi um dos autores do homicídio , que também contou com as participações de Luis Antonio da Silva Braga, o Zinho; Rodrigo dos Santos, o 'Latrell'; Matheus da Silva Rezende, o Faustão; Alan Ribeiro Soares, conhecido como Nanã ou 'Malvadão'; e Paulo David Guimarães Ferraz Silva, o 'Naval'. Todos integrantes da alta cúpula do grupo criminoso denominado como milícia do Zinho.'Costelinha' é um dos homens fortes na hierarquia do grupo e era procurado há bastante tempo pela Polícia Civil. Ele foi preso em um bar de Campo Grande. O local estava lotado de frequentadores, mas não houve confronto.O miliciano também é acusado da morte de um policial militar lotado na 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar - Especializada em Narcomilícia e Crimes Complexos. O agente foi morto em uma ação que visava prender ex-PMs envolvidos com milícias do Zinho, em 2021. Além disso, contra o criminoso ainda foi cumprido um mandado de prisão por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.A ação foi realizada em conjunto pelas delegacias de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), Repressão e Entorpecentes (DRE), Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) e Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco). Além da participação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do MPRJ (Gaeco), com o apoio da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE).