Daiane da Silva Santos, de 29 anos - Reprodução/Redes sociais

Daiane da Silva Santos, de 29 anosReprodução/Redes sociais

Publicado 31/10/2024 15:13

Rio - A mulher esfaqueada pelo ex-companheiro em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, já respira sem o auxílio de aparelhos. De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, mesmo com a melhora, Daiane Silva dos Santos, de 29 anos, permanece no CTI, em estado grave, nesta quinta-feira (31).

A vítima está em tratamento conjunto com a equipe médica de cirurgia geral e cirurgia torácica. Ela foi esfaqueada na Rua Virgínia Magalhães, no bairro de Carmari, em Nova Iguaçu, enquanto estava a caminho do trabalho, nesta quarta-feira (30).

Uma testemunha relatou que o suspeito já rondava a região e sabia a rotina dela. O suspeito, que estava em uma moto vermelha, aguardou pela vítima e, de acordo com testemunha, disse que "se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém". Assustada, Daiane ainda tentou se afastar, no entanto, ele sacou um facão e a golpeou.

Daiane foi levada por populares para o hospital, onde deu entrada com ferimentos no tórax, pescoço e dorso. Ela passou por uma cirurgia de emergência.