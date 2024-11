Cantor de forró José Nilton Ferreira dos Santos, de 39 anos, foi preso neste sábado (9) - Reprodução

Rio - O cantor de forró José Nilton Ferreira dos Santos, 39 anos, foi preso por agentes das 36ª DP (Santa Cruz), neste sábado (9), quando se apresentava em uma casa de shows em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Civil, ele é acusado de tentar matar um gari a tiros no Rio Grande do Norte, em 2021.

Conforme as investigações, o crime ocorreu em novembro daquele ano, por causa de um antigo desentendimento entre os dois. José Nilton atirou na vítima pouco antes dela começar seu turno de trabalho, atingindo-a no braço, maxilar e nádegas.

O cantor será transferido para o Rio Grande do Norte, onde permanecerá detido.