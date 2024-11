Fachada da Estação de Tratamento de Água (ETA) Campos Elíseos, em Duque de Caxias - Divulgação / Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fachada da Estação de Tratamento de Água (ETA) Campos Elíseos, em Duque de CaxiasDivulgação / Governo do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 20/11/2024 13:27 | Atualizado 20/11/2024 13:35

Rio - Uma manutenção preventiva, realizada nesta terça-feira (19) pela Cedae, na Estação de Tratamento de Água (ETA) Campos Elíseos afetou o abastecimento de água em cinco bairros de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Nesta quarta-feira (20), um dia após o serviço, algumas regiões do município ainda estão com a distribuição prejudicada.

O reparo começou às começou às 7h30 desta terça e interrompeu o abastecimento nos bairros de Campos Elíseos, Cângulo, Jardim Balneário Ana Clara, Jardim Primavera e Saracuruna. Segundo a companhia, a manutenção foi concluída no mesmo dia e desde às 15h desta terça, a estação opera com 100% da capacidade.

Apesar disso, alguns moradores de Campos Elíseos seguem com suas torneiras vazias. Morador do bairro, o conferente Felipe revelou ao DIA que o problema de falta d'água vem atingindo o local há dias.

"Já tem mais de uma semana que estamos sem água. A sorte é que na minha casa tem poço. Mas o restante do pessoal aqui da rua está sem água", reclamou.

Procurada pela reportagem, a Águas do Rio, responsável pela distribuição na região, disse que o abastecimento está sendo retomado de forma gradativa, com prazo de 72h para normalização do serviço.

A concessionária reforça, ainda, que nas pontas da rede de distribuição e nos locais mais elevados o abastecimento pode demorar mais tempo para ser normalizado.