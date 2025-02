Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram 21 pessoas de incêndio em fábrica de tecidos - CBMERJ/Divulgação

Publicado 12/02/2025 17:18

Rio - Especialistas em prevenção a incêndios afirmam que a tragédia na fábrica de tecidos em Ramos , na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (12), poderia ter sido ainda maior. O risco se deve ao cenário encontrado pelo Corpo de Bombeiros. O local continha materiais de alta combustão, como tecidos, espumas e tintas. O espaço era utilizado para a confecção de fantasias de escolas de samba da Série Ouro.

Profissionais da área apontam que a rápida atuação dos bombeiros foi fundamental para evitar que as chamas se espalhassem para áreas anexas ao imóvel. O primeiro quartel a chegar ao local foi a unidade de Ramos, localizada na Rua Euclides Faria, a 1,4 km da Maximus Confecções, onde ocorreu o incêndio. A operação mobilizou 13 unidades operacionais, incluindo o Grupamento de Operações Aéreas e especialistas em salvamento em altura. Aproximadamente 90 bombeiros participaram do combate às chamas, com o apoio de 30 viaturas.

O especialista Wesley Pinheiro, que por dez anos foi responsável pela Brigada de Incêndio da Coppe-UFRJ, esteve no local e analisou a situação. "Posso dizer que tivemos sorte. Havia todos os elementos para um desastre semelhante ao incêndio no Hospital Badim e no Ninho do Urubu. O cenário era propício para uma tragédia. As paredes podem ter ajudado a conter o fogo, mas a fumaça se espalha entre os ambientes mesmo assim. Nesse sentido, as janelas foram essenciais para a ventilação do local", explicou o profissional.



Já o engenheiro de prevenção e combate a incêndios Evandro Fernandes acompanhou o resgate pela mídia e avaliou a atuação dos bombeiros. Segundo ele, incêndios dessa magnitude costumam levar de três a quatro horas para serem totalmente controlados, restando o trabalho de rescaldo. "O tempo varia conforme a quantidade de material inflamável. Pelo que foi observado, o imóvel era dividido entre diferentes escolas de samba, o que indica um grande volume de material. O fogo se propaga rapidamente e é difícil de conter", analisou.

Pinheiro também destacou as principais ações iniciais para salvar vidas e controlar o incêndio. "A prioridade é verificar se há pessoas presas, armar as linhas de mangueira e jogar água na fumaça para enxergar onde estão as chamas. A fumaça pode conter substâncias químicas perigosas e até causar explosões, tornando o ambiente extremamente arriscado. Em alguns casos, o uso de espuma é necessário", afirmou.



Falta de medidas preventivas no prédio





Para Wesley Pinheiro, a gravidade do incêndio poderia ter sido reduzida se as normas de segurança tivessem sido seguidas. "Se os responsáveis tivessem promovido treinamentos para o uso de extintores ou instalado sinalizações adequadas, o incêndio não teria sido evitado, mas o local estaria mais preparado. Pela altura do imóvel, não seria obrigatório ter uma escada enclausurada, mas poderiam ter sido instaladas duas ou três escadas metálicas ou de alvenaria, o que não seria um custo elevado. Infelizmente, muitos empresários só tomam providências quando são autuados", criticou. O prédio onde funcionava a Maximus Confecções não possuía certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros e, portanto, não atendia às condições mínimas de segurança exigidas para seu funcionamento.Para Wesley Pinheiro, a gravidade do incêndio poderia ter sido reduzida se as normas de segurança tivessem sido seguidas. "Se os responsáveis tivessem promovido treinamentos para o uso de extintores ou instalado sinalizações adequadas, o incêndio não teria sido evitado, mas o local estaria mais preparado. Pela altura do imóvel, não seria obrigatório ter uma escada enclausurada, mas poderiam ter sido instaladas duas ou três escadas metálicas ou de alvenaria, o que não seria um custo elevado. Infelizmente, muitos empresários só tomam providências quando são autuados", criticou.

Evandro Fernandes reforçou a importância dos sistemas automáticos de combate a incêndios, como os sprinklers. "Uma edificação que armazena materiais de alta combustão precisa atender a todas as exigências normativas, incluindo casa de bomba de incêndio, hidrantes e sprinklers. Se houvesse esses equipamentos, o detector teria acionado automaticamente os sprinklers, que conteriam o fogo antes que ele se espalhasse, evitando o agravamento da situação", concluiu o especialista, que também é diretor da GEAC Prevenção de Incêndios.



Feridos

O Corpo de Bombeiros resgatou 21 pessoas feridas, e 10 estão em estado grave. A retirada dos trabalhadores foi dramática, com alguns saindo do alto do imóvel pelas janelas com ajuda dos militares, em meio à fumaça, com o auxílio de uma escada.



Segundo informações dos bombeiros, dez vítimas do incêndio deram entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Oito estão em estado grave: três homens e cinco mulheres. Todos deram entrada por queimadura em via aérea após inalação de fumaça tóxica.



"A equipe quando fez o diagnóstico da queimadura em via aérea por inalação de fumaça decidiu sedar os pacientes e fazer a intubação", disse o diretor-geral do hospital, Paulo Roberto Lopes.

Mais oito pessoas foram atendidas na rede municipal de saúde: quatro no Hospital Municipal Souza Aguiar (duas em estado grave), duas CER da Ilha do Governador e outras duas no Hospital Municipal Salgado Filho.

Outras três pessoas foram para o Hospital Federal de Bonsucesso.