Agentes cumprem 15 mandados de busca e apreensão no Rio e na Baixada FluminenseReprodução

Publicado 16/10/2025 08:30

Rio - A Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) mira, nesta quinta-feira (16), uma quadrilha envolvida na exploração de jogos de azar online. Em apenas três anos, o esquema movimentou mais de R$ 130 milhões. A Operação Banca Suja cumpre dois mandados de busca e apreensão na cidade do Rio, 12 em Duque de Caxias e um em Belford Roxo, ambos na Baixada Fluminense. A organização criminosa tem ligações com a "máfia do cigarro" e o PCC.

As investigações apontaram um esquema sofisticado de exploração de jogos de azar online e fraudes contra apostadores. Para dissimular os valores ilícitos, o grupo usava empresas de fachada, transferências fracionadas e operações simuladas, espalhando as transações por diversas contas e ramos de atividade. Os investigados tiveram R$ 65 milhões bloqueados de contas bancárias e o sequestro de oito carros, avaliados em R$ 2,2 milhões.

"Identificamos empresas que, aparentemente, atuam como de fachada, mas que movimentaram milhões de reais em um período muito curto — de seis meses a um ano — na tentativa de conferir aparência de legalidade às suas operações. Essas empresas se inserem no mercado formal, realizando transações financeiras de volume extremamente elevado e inflado por recursos provenientes de atividades criminosas, o que distorce a concorrência e prejudica o mercado legítimo", explicou o delegado da DCOC-LD, Renan Mello.

A especializada também identificou que, além dos crimes financeiros, os alvos são suspeitos de ordenar homicídios de desafetos e concorrentes, como forma de manter o controle sobre territórios e negócios ilegais. A quadrilha tem fortes ligações com estruturas criminosas de grande porte da Baixada Fluminense, como a "máfia do cigarro", responsável por redes de contrabando, corrupção e financiamento de atividades ilícitas.

Na ação desta quinta, a DCOC descobriu participação de sócios ligados à facção Primeiro Comando da Capital (PCC), por meio de empresas que vendem filtros de cigarro e recebiam transferências de pessoas jurídicas vinculadas ao grupo principal. A Operação Banca Suja tem o objetivo de interromper fluxos financeiros ilícitos, proteger consumidores de fraudes, impedir a reciclagem de capitais criminosos e recuperar ativos para o Estado, atingindo o financiamento de facções e redes criminosas da na Baixada Fluminense e da capital.

"Empresas que operam dentro da legalidade acabam dividindo o mesmo espaço competitivo com estruturas que atuam simultaneamente na legalidade e na ilegalidade, tornando-se prejudicadas por esse desequilíbrio. Essa é uma das pegadas importantes da investigação. Ao seguir o dinheiro, atacar os fluxos financeiros e descapitalizar estruturas criminosas, a Polícia Civil vai além da repressão direta e enfraquece os alicerces econômicos que sustentam facções e redes organizadas", afirmou o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi.



