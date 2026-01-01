Operação de limpeza da Comlurb após festa de Réveillon - Érica Martin / Agência O Dia

Operação de limpeza da Comlurb após festa de RéveillonÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 01/01/2026 10:03

Para garantir a organização do evento em Copacabana, foi montada ainda na quarta-feira (31) uma megaoperação com 1.933 garis, 213 veículos e 2.000 contêineres de lixo.

Parte das equipes atuou, principalmente, na limpeza dos quatro postos médicos instalados para a festa: Avenida Princesa Isabel, Praça do Lido, Rua República do Peru e Rua Siqueira Campos. Segundo o Centro de Operações Rio, o trânsito foi liberado na região às 5h00.

Para Jorge Arraes, presidente da Comlurb, a atitude consciente do público colaborou para um balanço positivo. "O resultado foi ótimo, o que fez diferença foi essa quantidade de contêineres na pista, e as pessoas, que colocaram mais lixo lá dentro do que no chão. Então isso agilizou nossa operação. Chegamos hoje, às 6h, e já tinha bem menos lixo na pista que no ano passado".



Ele afirmou ainda que a quantidade de vidro também diminuiu consideravelmente nas praias. "Colaboraram com a questão do vidro, vimos uma quantidade bem menor de garrafas que no ano passado, o que é bom para o meio ambiente e para a segurança das pessoas e dos garis".



Nesta manhã, a ação contou com utilização do maquinário, coleta manual dos garis nos cestos, varrição mecânica e, por último, lavagem das vias. A equipe de manutenção seguirá trabalhando até às 17h, e será feito um repasse na limpeza por conta do dia de praia.

A operação de limpeza para o Réveillon 2026, que contou com 5.260 garis, 26 pipas de água, 7 mil equipamentos, de 240 litros e os de alta capacidade, de 1.200 litros, foi a maior já registrada na história da cidade. Em Copacabana, foram mobilizados 1.500 garis e 500 equipamentos e veículos.

Reconhecida como o maior Réveillon do mundo pelo Guinness Book , a festa emocionou o público com 12 minutos de queima de fogos, acompanhada de um show de luzes e drones. Ao todo, 13 palcos foram distribuídos pela cidade, com 70 atrações convidadas.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo com a repórter Rachel Siston, sob supervisão de Adriano Araújo