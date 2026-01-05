Bombeiros seguem com trabalho de rescaldo do incêndio do Shopping Tijuca - Érica martin/Agência O Dia

Publicado 05/01/2026 17:13

Rio – O incêndio que matou duas pessoas no Shopping Tijuca , na Zona Norte, na sexta-feira (2), causou um "abalo estrutural" no piso do andar térreo, no trecho acima da loja Bell'Art, localizada no subsolo do centro comercial, onde as chamas tiveram início. A afirmação é do coronel Rodrigo Gonçalves, subsecretário da Defesa Civil Municipal do Rio.

"(O incêndio) Já está no terceiro dia, desde sexta-feira. E, com isso, você tem um abalo estrutural. Com certeza a gente vai atrás dele", disse Rodrigo Gonçalves em entrevista à Rádio CBN.

O subsecretário destacou ainda que somente ao término da atuação dos militares, haverá uma apuração mais detalhada do local, que ainda tem muita fumaça e água acumulada.

"Após a entrega do espaço pelo Corpo de Bombeiros, vamos fazer uma vistoria minuciosa para garantir (que seja identificado) o risco que aquele imóvel possa apresentar em virtude desse incêndio", disse.

Além disso, de acordo com uma análise visual preliminar da Defesa Civil Municipal, o calor deformou o piso térreo, bem acima do foco do incêndio. O órgão ratificou que aguarda o fim do rescaldo para realizar uma vistoria técnica na parte estrutural.

O caso é investigado pela 19ª DP (Tijuca). Segundo a Polícia Civil, a perícia já foi realizada no local e os peritos analisam as informações colhidas. Os agentes realizam outras diligências para apurar todas as circunstâncias do incêndio.

Funcionários mortos

O incêndio causou a morte do supervisor de brigada Anderson Aguiar do Prado, de 43 anos, e da brigadista Emellyn Silva Aguiar Menezes. Ambos foram enterrados na tarde de domingo (4)

Henrique Araújo, amigo do bombeiro civil, contou que Anderson morreu devido à inalação de fumaça do fogo que tomou conta de uma loja, no subsolo do shopping, na última sexta-feira (2). De acordo com Henrique, a vítima era uma pessoa que sempre procurava ajudar os outros. E isso aconteceu até o final da sua vida.

Segundo a direção do shopping, a prioridade tem sido, desde o primeiro momento, dar assistência às famílias das vítimas e apoiar os colaboradores envolvidos. "Eles são heróis e, junto ao time, foram fundamentais para que muitas vidas fossem preservadas", destacou.

As chamas deixaram outras três pessoas feridas. Uma delas deu entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ocorreu a transferência para uma unidade particular. Uma mulher, de 23 anos, foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Tijuca e já recebeu alta. Uma terceira vítima recebeu atendimento no local do incêndio.