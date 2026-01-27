Paulo Vitor estava trabalhando quando foi abordado por criminosos - Rede Social

Publicado 27/01/2026 15:55

O crime aconteceu na noite de domingo (25) na Avenida Cesário de Melo. A vítima realizava uma entrega quando criminosos o abordaram anunciando o assalto. Paulo teria hesitado em dar a moto e, por isso, os bandidos atiraram.

"Ele perdeu a vida trabalhando, com uma ‘bag’ nas costas, com roupa de motoboy e na chuva. Ele hesitou em entregar a moto e por isso levou um tiro na cara. A gente vê a banalização da vida, e não tem melhorada em nada. Levaram a moto e os pertences dele, celular, carteira e até a pizza que estava na ‘bag’", contou o pai da jovem, que preferiu não se identificar por medo de represálias.

"Eu espero o que todo pai espera quando perde um filho que não está nas drogas, que não está envolvido em crime. Eu espero que os policiais façam o trabalho deles, porque todos nós temos que trabalhar. Espero que a polícia faça o trabalho dela, que prenda. A gente é a favor da vida, não desejo a morte de ninguém", acrescentou.

Familiares de Paulo também participaram do protesto. A mãe do entregador estava muito abalada e precisou ser amparada por parentes.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime.