Equipes da Cedae concluíram o reparo após três dias de trabalhoDivulgação/Cedae

Rio – A Cedae concluiu, às 7h25 deste domingo (8), o reparo em uma tubulação no interior da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O vazamento, que ocorreu por duas vezes seguidas, deixou mais de 30 bairros da região e da Zona Oeste sem água.

Com o fim da manutenção, a produção de água no sistema - que funcionou com 55% da capacidade durante o serviço - começou a ser restabelecida de forma gradual.



Apesar disso, moradores ainda podem esperar mais de 72h para que o abastecimento de água seja normalizado. Isso porque como o ETA está em processo de recuperação, as concessionárias ainda estão com baixa produção.



Segundo a Águas do Rio, que abastece os municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, Queimados, São João de Meriti na Baixada Fluminense e na Capital (Zonas Sul, Norte e Centro), o fornecimento irá ocorrer gradativamente à medida que a capacidade do sistema de produção chegar a 100%.

A Rio+Saneamento, responsável pela distribuição de água da Zona Oeste, informou que iniciou a retomada do abastecimento de água em todos os bairros da região na manhã deste domingo (8), porém a regularização poderá superar o prazo de 72h, variando conforme localidade.

Segundo a concessionária, o restabelecimento ocorrerá de forma gradual mas o impacto será severo, sobretudo para as pontas de rede e ruas mais altas em função do período em que o sistema ficou interrompido.

"Quando os clientes estão com suas caixas d´águas secas, costumam priorizar seus reservatórios na totalidade, antes da água seguir o curso natural para a próxima residência. Para reduzir o impacto do abastecimento, a concessionária dobrou a frota de caminhões-pipa e reforçou equipes e equipamentos", explicou em comunicado.

O DIA apurou que por conta dos três dias sem produção da Cedae na região, moradores podem sofrer com falta de água ainda ao longo da semana, pois com a maioria dos armazenamentos vazios, o abastecimento, consequentemente, demora mais que o habitual para alcançar toda a população afetada.

Bairros afetados: Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Gericinó, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Jabour, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Kennedy e Vila Militar.