Equipes da Cedae concluíram o reparo após três dias de trabalhoDivulgação/Cedae
Apesar disso, moradores ainda podem esperar mais de 72h para que o abastecimento de água seja normalizado. Isso porque como o ETA está em processo de recuperação, as concessionárias ainda estão com baixa produção.
Segundo a Águas do Rio, que abastece os municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, Queimados, São João de Meriti na Baixada Fluminense e na Capital (Zonas Sul, Norte e Centro), o fornecimento irá ocorrer gradativamente à medida que a capacidade do sistema de produção chegar a 100%.
Entenda o caso
O primeiro vazamento aconteceu no início da tarde de quinta-feira (5), na altura do km 32 da Estrada Rio-São Paulo, na Baixada Fluminense. Com a força da água, diversas ruas e casas da região ficaram alagadas. Algumas residências tiveram muros derrubados e o teto caiu. Carros estacionados nas ruas próximas ao rompimento também ficaram destruídos.
Depois de 30 horas, a Cedae informou que havia concluído o reparo. No entanto, um novo rompimento voltou a ocorrer.
De acordo com a companhia, o segundo vazamento foi registrado após técnicos terem concluído dois reparos na mesma tubulação. Quando iniciaram a retomada do sistema, o aumento da pressão da água em seu interior acabou causando um novo incidente.
Em meio aos transtornos, a empresa informou na tarde de sábado (7) que acionou os setores de Trabalho Social e Segurança Patrimonial, que foram ao local identificar moradores que tiveram imóveis e bens danificados.
"Os funcionários realizaram o trabalho de cadastramento e iniciaram o inventário dos danos para garantir o ressarcimento no menor prazo possível.O serviço foi acompanhado pela Defesa Civil", disse em comunicado.
Além disso, a seguradora contratada pela companhia também vistoriou os automóveis danificados pelo vazamento, e a partir de segunda-feira (9) já devem começar a ser pagas as indenizações aos proprietários. Ainda na sexta-feira foi iniciado o serviço de limpeza dos imóveis, que deve ser concluído até este domingo (8).
Ao todo, foram identificados 18 imóveis residenciais (sendo dez não habitados), 11 imóveis comerciais, seis salas comerciais e um imóvel de uso religioso (sem atividade) afetados pela ocorrência. Para famílias que precisaram deixar suas casas, a companhia providenciou hospedagem em pousadas, com todas as despesas custeadas. Para todos os moradores, a Cedae fornece, desde quinta-feira, água e alimentação.
