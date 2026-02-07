Imagem mostra momento em que tubulação rompeu em Nova Iguaçu - Reprodução

Publicado 07/02/2026 09:36 | Atualizado 07/02/2026 13:49

Rio - Cerca de 32 bairros da Baixada Fluminense e da Zona Oeste estão sem água após a tubulação interna da Estação de Tratamento de Água (ETA) da Cedae, no bairro km-32, em Nova Iguaçu, romper pelo segundo dia consecutivo nesta sexta-feira (6). O abastecimento, que segue interrompido neste sábado (7), pode levar até 72h ou mais para ser retomado.

De acordo com a companhia, o segundo rompimento foi registrado após técnicos da companhia terem concluído dois reparos na mesma tubulação. Quando iniciaram a retomada do sistema, o aumento da pressão da água em seu interior acabou causando um novo incidente.



A empresa reforça ainda que até o fim do serviço, a ETA Guandu vai operar com 55% da capacidade. A previsão de conclusão é até o início da noite deste sábado (7).

"A Cedae pede desculpas à população pelo ocorrido, e trabalha para restabelecer totalmente a produção de água no menor prazo possível", disse em comunicado.

Bairros na Zona Oeste

De acordo com a Rio+Saneamento, responsável pela distribuição de água da Zona Oeste, a regularização do abastecimento ocorrerá de forma gradual, tão logo o reparo seja concluído pela Cedae, mas o impacto será severo, sobretudo para as pontas de rede e ruas mais altas.



O prazo para a normalização da distribuição de água passa a contar a partir da conclusão do serviço, podendo variar conforme a localidade.

Na região, 24 bairros foram afetados, são eles: Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Gericinó, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Jabour, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Kennedy e Vila Militar.

A concessionária orienta que os moradores façam uso consciente de água e evitem atividades de grande consumo, até que o abastecimento seja normalizado.



Em caso de dúvidas, os clientes podem acionar os canais de atendimento pelo número 0800 772 1025, que também funciona como WhatsApp, e pelo site riomaissaneamento.com.br.

Bairros afetados na Baixada

Segundo a Águas do Rio, a rede afetada transporta água que abastece os municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, Queimados, São João de Meriti na Baixada Fluminense e na Capital (Zonas Sul, Norte e Centro).

Após o reparo, o restabelecimento será gradativo, podendo levar até 72h, especialmente em áreas elevadas e localizadas na ponta do sistema de distribuição.

A empresa orienta os moradores das regiões a manterem a água de cisternas e caixas d’água reservada para atividades essenciais, adiando tarefas que demandem alto consumo até a regularização do fornecimento. A concessionária segue à disposição pelo telefone 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.

Transtornos

Os vazamentos também provocaram o alagamento de ruas e casas na região, causando uma série de prejuízos aos moradores. Na manhã deste sábado (7), a população ainda tenta limpar as casas invadidas pela enxurrada.

Segundo a Prefeitura de Nova Iguaçu, a Defesa Civil vistoriou 19 imóveis residenciais, 14 salas comerciais e um depósito. Duas casas precisaram ser interditadas.



A Secretaria Municipal de Assistência Social prestou apoio às famílias afetadas, com a distribuição de colchões, alimentos, água e material de limpeza. O órgão também vai auxiliar na emissão da segunda via de documentos.



Em nota, a Prefeitura informou que irá notificar a Cedae para que adote medidas definitivas a fim de solucionar os constantes rompimentos de tubulações, que vêm prejudicando os moradores da região.

. No entanto, um novo rompimento voltou a ocorrer. O primeiro vazamento aconteceu no início da tarde de quinta-feira (5), na altura do km 32 da Estrada Rio-São Paulo, na Baixada Fluminense. Com a força da água, diversas ruas e casas da região ficaram alagadas. Algumas residências tiveram muros derrubados e o teto caiu. Carros estacionados nas ruas próximas ao rompimento também ficaram destruídos. Depois de 30 horas, a Cedae informou que havia concluído o reparo . No entanto, um novo rompimento voltou a ocorrer.

Vazamento em Xerém

Segundo a concessionária Águas do Rio, para realização do reparo, foi necessário suspender temporariamente o fornecimento de água da cidade, abastecida pelo Sistema Acari, operado pela Cedae.



O rompimento afetou as regiões de Xerém, Mantiqueira, Alto da Serra, Santo Antônio, Taquara, Barro Branco, Imbariê, Parada Angélica, Santa Lúcia, Jardim Anhangá, Parada Morabi, Cidade Parque Paulista, Santa Cruz da Serra, Chácaras Rio-Petrópolis, Parque Eldorado, Lamarão, Parque Capivari, Cidade dos Meninos, Amapá, Pilar, Figueira, Jardim Primavera, Saracuruna, Cângulo e Chácaras Arcampo.