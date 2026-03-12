Um dos casos ocorreu em Nova Iguaçu, onde cinco pessoas morreram em um ataque a tiros - Érica martin/Agência O Dia

Um dos casos ocorreu em Nova Iguaçu, onde cinco pessoas morreram em um ataque a tirosÉrica martin/Agência O Dia

Publicado 12/03/2026 09:12

Rio - Dados do Instituto Fogo Cruzado apontam que o mês de fevereiro terminou com cinco chacinas no Grande Rio, o equivalente a uma a cada cinco dias, deixando 21 pessoas mortas a tiros. No mesmo período de 2025, houve quatro casos, com 13 vítimas.



O Instituto contabiliza como chacinas situações em que três ou mais civis são mortos em um mesmo evento, independente da motivação dos disparos, que pode incluir ataques armados, disputas entre grupos criminosos ou ações policiais.



Entre os casos, dois ocorreram durante ações ou operações policiais. Além desses episódios, confrontos entre facções e milícias também marcaram o mês. Ao todo, foram 14 tiroteios ligados a disputas entre esses grupos, que deixaram 30 pessoas baleadas, das quais 19 morreram e 11 ficaram feridas.



O número de confrontos desse tipo foi 42% menor que o registrado em fevereiro de 2025, quando 24 ocorrências foram mapeadas. Apesar da redução, o relatório mensal do Fogo Cruzado mostrou que a violência se mostrou mais letal: no mesmo período do ano passado, seis pessoas haviam sido baleadas nesses episódios, o que representa um aumento de 400% no número de vítimas.



"O aumento das chacinas e de pessoas baleadas em disputas entre grupos armados mostra que a violência no Rio de Janeiro está se tornando mais letal e mais concentrada. Quando há menos tiroteios, mas mais vítimas, significa que os confrontos estão mais intensos. Isso reforça a necessidade de políticas públicas que vão além da resposta policial imediata, com investimento em inteligência, presença do Estado nos territórios e proteção efetiva à população civil que vive no meio desses conflitos", analisa Carlos Nhanga, coordenador regional do instituto.



Mais de 130 baleados



Ao todo, 132 pessoas acabaram baleadas em fevereiro na Região Metropolitana. Destas, 75 morreram e 57 ficaram feridas. O número de mortos aumentou 32%, enquanto o de feridos caiu 12% em comparação com o mesmo período de 2025, quando 122 pessoas foram baleadas, das quais 57 morreram e 65 ficaram feridas.





Entre as vítimas deste ano também estão duas crianças, dois adolescentes e quatro idosos. Entre elas está uma menina de 9 anos, que foi baleada durante um tiroteio no Catumbi, na Região Central do Rio, no dia 19 de fevereiro. A menina estava em uma praça quando acabou atingida durante um confronto provocado por uma disputa entre grupos armados na região. Ela ficou internada por quase 15 dias e recebeu alta médica no último dia 2 de março.

Mais de 30 tiroteios por semana

Ao longo do mês, foram registrados 143 tiroteios ou disparos de arma de fogo na Região Metropolitana, uma média de 35 por semana.



As ações e operações policiais estiveram presentes em 43% desses casos, totalizando 62 ocorrências. Apesar da presença expressiva da polícia nesses episódios, o número representa uma queda de 32% em relação a mesma ocasião do ano passado, quando houve 187 tiroteios, dos quais 49% (91) ocorreram nessas circunstâncias.



Além disso, quase metade das pessoas baleadas no mês, 59 vítimas, ou 45% do total, foi atingida durante ações e operações policiais. Destas, 28 morreram e 31 ficaram feridas.



No mesmo período de 2025, a participação dessas ações era ainda maior. Entre as 122 pessoas baleadas em fevereiro do ano passado, 61% (75) foram atingidas durante ações e operações policiais, das quais 28 morreram e 47 ficaram feridas.



A violência armada também esteve presente em crimes de roubo. Ao menos 28 pessoas foram baleadas durante assaltos ou tentativas de roubo, e metade das vítimas morreu. Em fevereiro de 2025, foram mapeadas 20 vítimas em ocorrências desse tipo, das quais 11 morreram e nove ficaram feridas.



Dados detalhados



Com 95 tiroteios mapeados no mês, a capital fluminense concentrou 66% dos registros ocorridos na região metropolitana. Entre os municípios que compõem a região metropolitana do Rio de Janeiro, os mais afetados pela violência armada foram:



Rio de Janeiro: 95 tiroteios, 49 mortos e 39 feridos

São Gonçalo: 20 tiroteios, 5 mortos e 9 feridos

Duque de Caxias: 6 tiroteios, 2 mortos e 1 ferido

Niterói: 6 tiroteios, 2 mortos e 1 ferido

Nova Iguaçu: 4 tiroteios, 11 mortos e 1 ferido

São João de Meriti: 4 tiroteios, 1 morto e 2 feridos



Bairros



Os bairros mais afetados pela violência armada foram:



Paciência: 5 tiroteios, 3 mortos e 2 feridos

Bangu: 5 tiroteios e 2 mortos

Centro: 4 tiroteios, 2 mortos e 3 feridos

Maré: 4 tiroteios, 4 mortos e 1 ferido

Taquara: 4 tiroteios, 5 mortos e 2 feridos