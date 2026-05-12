Bianca Martins Silva foi presa na última sexta-feira (8), por morte da enteadaReprodução

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Rio – Bianca Martins da Silva Oliveira, apontada como autora da morte da enteada adolescente, terá uma audiência de custódia às 13h desta terça-feira (12), em uma sessão virtual. Ela foi presa na última sexta-feira (8), após o corpo de Myrella Venceslau Freire, de 12 anos, ter sido achado nos fundos da casa da família, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.
No velório da menina, ocorrido nesta segunda (11), a mãe, Vitória Freire, afirmou, em prantos, que a companheira planejou a morte da filha: “Ela estudou tudo o que ia fazer com a minha filha”. No dia do crime, Bianca chegou a enviar uma mensagem pedindo que Vitória falasse com os filhos, que estavam juntos em casa.
"A Bianca falou no telefone que estava sentindo uma coisa muito ruim e pediu para eu tentar falar com as crianças. Aí eu liguei e perguntei: ‘Filha, está tudo bem?’. Ela respondeu: ‘Tá, mãe, está tudo bem’. Então eu perguntei: ‘Tem certeza?’, e ela disse: ‘Tenho’. Eu falei com a minha filha às 11h26, gente. A minha filha estava viva, a minha filha estava bem. Eu ainda perguntei: ‘Cadê o seu irmão?’. Ela respondeu: ‘Meu irmão está sentado no sofá comendo biscoito. Eu já arrumei a casa, falta só passar pano no chão’", disse.
Segundo a Delegacia de Homicídios da região (DHBF), inicialmente a linha de investigação apontava para a hipótese de invasão da residência por um homem, que teria estuprado a menina. No entanto, após a conclusão do laudo de necropsia, foi constatada a ausência de sinais de violência sexual.
A partir das novas informações, equipes da especializada realizaram diligências complementares e novas oitivas, que revelaram contradições no depoimento da madrasta da vítima. Bianca esteve com a adolescente no período em que o crime teria ocorrido e apresentou uma versão incompatível com os elementos reunidos até o momento, para tentar criar um álibi.