Bianca Martins Silva foi presa na última sexta-feira (8), por morte da enteada - Reprodução

Bianca Martins Silva foi presa na última sexta-feira (8), por morte da enteadaReprodução

Publicado 12/05/2026 10:39 | Atualizado 12/05/2026 10:40



No velório da menina, ocorrido nesta segunda (11) , a mãe, Vitória Freire, afirmou, em prantos, que a companheira planejou a morte da filha: “Ela estudou tudo o que ia fazer com a minha filha”. No dia do crime, Bianca chegou a enviar uma mensagem pedindo que Vitória falasse com os filhos, que estavam juntos em casa.

"A Bianca falou no telefone que estava sentindo uma coisa muito ruim e pediu para eu tentar falar com as crianças. Aí eu liguei e perguntei: ‘Filha, está tudo bem?’. Ela respondeu: ‘Tá, mãe, está tudo bem’. Então eu perguntei: ‘Tem certeza?’, e ela disse: ‘Tenho’. Eu falei com a minha filha às 11h26, gente. A minha filha estava viva, a minha filha estava bem. Eu ainda perguntei: ‘Cadê o seu irmão?’. Ela respondeu: ‘Meu irmão está sentado no sofá comendo biscoito. Eu já arrumei a casa, falta só passar pano no chão’", disse.



Segundo a Delegacia de Homicídios da região (DHBF), inicialmente a linha de investigação apontava para a hipótese de invasão da residência por um homem, que teria estuprado a menina. No entanto, após a conclusão do laudo de necropsia, foi constatada a ausência de sinais de violência sexual.



A partir das novas informações, equipes da especializada realizaram diligências complementares e novas oitivas, que revelaram contradições no depoimento da madrasta da vítima. Bianca esteve com a adolescente no período em que o crime teria ocorrido e apresentou uma versão incompatível com os elementos reunidos até o momento, para tentar criar um álibi.