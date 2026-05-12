Bianca Martins Silva foi presa na última sexta-feira (8), por morte da enteadaReprodução
Madrasta presa por morte de adolescente passa por audiência de custódia
Bianca Oliveira será ouvida às 13h desta terça (12)
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Idosa está internada em estado gravíssimo após ser atropelada por homem que empinava moto
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Deputado Marcelo Queiroz é alvo de operação da PF contra fraudes em programa de castração de animais
Segundo a PF, soma dos valores dos contratos sob suspeita chega a R$ 200 milhões
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Bandidos pararam em frente ao colégio e atiraram contra o portão
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Além da baixa temperatura, ressaca atingiu orlas da Zona Sul
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