Ruas General Ribeiro da Costa e Anchieta, no Leme, ficaram sem luzReginaldo Pimenta / Agência O Dia

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Mylena Moura
Rio - Moradores das ruas General Ribeiro da Costa e Anchieta, no Leme, Zona Sul do Rio, voltaram a ficar sem luz, nesta quarta-feira (24). O problema ocorre quatro meses após um apagão que atingiu o mesmo bairro e Copacabana.
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Apagão afetou moradores do Leme nesta quarta-feira - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Apagão afetou moradores do Leme nesta quarta-feira - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Light informou que houve uma ocorrência na rede subterrânea do Leme - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Light informou que houve uma ocorrência na rede subterrânea do Leme - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Equipe técnica da Light esteve no Leme para resolver o problema de energia - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Equipe técnica da Light esteve no Leme para resolver o problema de energia - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Ruas General Ribeiro da Costa e Anchieta, no Leme, ficaram sem luz - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Ruas General Ribeiro da Costa e Anchieta, no Leme, ficaram sem luz - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Apagão afetou moradores do Leme nesta quarta-feira - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
A Light informou que uma equipe técnica atua no local para restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível. De acordo com a empresa, trata-se de uma ocorrência na rede subterrânea, de maior complexidade, que demanda atuação especializada para identificação e correção do problema.
Também foram acionados geradores para minimizar os impactos aos clientes. Questionada se existe relação entre o problema atual com a falta de luz que ocorreu em janeiro e fevereiro deste ano, a concessionária afirmou que ainda está averiguando.
Apagões
Em janeiro, Leme e Copacabana ficaram cerca de dois dias sem energia depois de furtos de cabos que provocaram danos à rede elétrica. A Defensoria Pública do Rio (DPRJ) chegou a ajuizar uma ação determinando a retomada imediata do abastecimento, e o Procon Carioca multou a empresa em R$ 3.011.832. Logo após, a Light informou o início da renovação completa da malha elétrica subterrânea nos locais.

No dia 16 de fevereiro, um novo problema deixou os moradores dos bairros no escuro. A energia foi restabelecida neste mesmo dia, depois do reparo em um cabo subterrâneo que apresentou defeito e provocou uma sobrecarga no sistema.