Ruas General Ribeiro da Costa e Anchieta, no Leme, ficaram sem luz - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Ruas General Ribeiro da Costa e Anchieta, no Leme, ficaram sem luzReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 24/06/2026 10:59 | Atualizado 24/06/2026 14:57

Rio - Moradores das ruas General Ribeiro da Costa e Anchieta, no Leme, Zona Sul do Rio, voltaram a ficar sem luz, nesta quarta-feira (24). O problema ocorre quatro meses após um apagão que atingiu o mesmo bairro e Copacabana.

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A Light informou que uma equipe técnica atua no local para restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível. De acordo com a empresa, trata-se de uma ocorrência na rede subterrânea, de maior complexidade, que demanda atuação especializada para identificação e correção do problema.

Também foram acionados geradores para minimizar os impactos aos clientes. Questionada se existe relação entre o problema atual com a falta de luz que ocorreu em janeiro e fevereiro deste ano, a concessionária afirmou que ainda está averiguando.

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