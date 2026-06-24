Rio - Moradores das ruas General Ribeiro da Costa e Anchieta, no Leme, Zona Sul do Rio, voltaram a ficar sem luz, nesta quarta-feira (24). O problema ocorre quatro meses após um apagão que atingiu o mesmo bairro e Copacabana.
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A Light informou que uma equipe técnica atua no local para restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível. De acordo com a empresa, trata-se de uma ocorrência na rede subterrânea, de maior complexidade, que demanda atuação especializada para identificação e correção do problema.
Também foram acionados geradores para minimizar os impactos aos clientes. Questionada se existe relação entre o problema atual com a falta de luz que ocorreu em janeiro e fevereiro deste ano, a concessionária afirmou que ainda está averiguando.
No dia 16 de fevereiro, um novo problema deixou os moradores dos bairros no escuro. A energia foi restabelecida neste mesmo dia, depois do reparo em um cabo subterrâneo que apresentou defeito e provocou uma sobrecarga no sistema.
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