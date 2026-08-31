Motorista atropelou cachorro em frente a bar em Nova IguaçuReprodução/Rede Social

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Ana Fernanda Freire
Rio - Um motorista atropelou e matou um cachorro em frente a um bar na Rua Rita Gonçalves, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite de domingo (30). O condutor fugiu sem prestar socorro. O animal, que atendia pelo nome de Negão, era considerado mascote do estabelecimento.

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Em imagens de câmeras de segurança é possível ver o momento em que o cão vai em direção ao carro, um porsche branco, e o condutor acelera. Ele chegou a ser socorrido por funcionários do bar e levado a uma clínica veterinária, mas não resistiu.
Veja vídeo:

Segundo apurado pelo O DIA, o cachorro já fazia parte da rotina do local há dois anos. Ele era vacinado e recebia cuidados e carinhos dos trabalhadores e clientes.
O caso chegou até a equipe do Nas Garras da Lei, que orientou os proprietários do bar a realizar o registro de ocorrência.
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Motorista atropelou cachorro em frente a bar em Nova Iguaçu
Cachorro era mascote de um bar na região