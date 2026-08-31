Motorista atropelou cachorro em frente a bar em Nova IguaçuReprodução/Rede Social
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Motorista atropela e mata cachorro em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite deste domingo (31). Condutor fugiu sem prestar socorro.— Jornal O Dia (@jornalodia) August 31, 2026
Crédito: Rede Social pic.twitter.com/zWJyYvZPhu
Segundo apurado pelo O DIA, o cachorro já fazia parte da rotina do local há dois anos. Ele era vacinado e recebia cuidados e carinhos dos trabalhadores e clientes.
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