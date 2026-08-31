Motorista atropelou cachorro em frente a bar em Nova Iguaçu - Reprodução/Rede Social

Motorista atropelou cachorro em frente a bar em Nova IguaçuReprodução/Rede Social

Publicado 31/08/2026 11:17

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Em imagens de câmeras de segurança é possível ver o momento em que o cão vai em direção ao carro, um porsche branco, e o condutor acelera. Ele chegou a ser socorrido por funcionários do bar e levado a uma clínica veterinária, mas não resistiu.

Veja vídeo:

Motorista atropela e mata cachorro em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite deste domingo (31). Condutor fugiu sem prestar socorro.



Crédito: Rede Social pic.twitter.com/zWJyYvZPhu — Jornal O Dia (@jornalodia) August 31, 2026

Segundo apurado pelo O DIA, o cachorro já fazia parte da rotina do local há dois anos. Ele era vacinado e recebia cuidados e carinhos dos trabalhadores e clientes. Segundo apurado pelo, o cachorro já fazia parte da rotina do local há dois anos. Ele era vacinado e recebia cuidados e carinhos dos trabalhadores e clientes.

O caso chegou até a equipe do Nas Garras da Lei, que orientou os proprietários do bar a realizar o registro de ocorrência.