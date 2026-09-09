Desabamento aconteceu na Rua Políbio, no bairro Jardim QueimadosReprodução / Redes Sociais
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Agentes realizaram operação em Valença, Sul Fluminense, na manhã desta quarta-feira (9); computador e celular foram localizados
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