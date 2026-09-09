Desabamento aconteceu na Rua Políbio, no bairro Jardim Queimados - Reprodução / Redes Sociais

Desabamento aconteceu na Rua Políbio, no bairro Jardim QueimadosReprodução / Redes Sociais

Publicado 09/09/2026 11:36 | Atualizado 09/09/2026 15:56

Rio - Um jovem, identificado como Levi Oliveira, de 21 anos, morreu no desabamento de uma residência, na noite desta terça-feira (8), em Queimados, na Baixada Fluminense . O imóvel estaria passando por obras quando a estrutura cedeu.

O incidente aconteceu em uma casa, na Rua Políbio, no bairro Jardim Queimados. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel da cidade foram acionadas para o local por volta de 20h50. Os militares encontraram a vítima já sem vida.

Ainda de acordo com a corporação, agentes da Defesa Civil Municipal atuaram no local. Ainda não há informações sobre o que causou a queda da estrutura.

O caso é investigado pela 55ª DP (Queimados). A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos.