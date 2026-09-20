Furtos aconteceram a diferentes estabelecimentos comerciaisDivulgação / Força Municipal
Em Campo Grande, agentes da Força Municipal faziam a patrulha de rotina na região quando foram alertados pela funcionária de uma loja sobre a atuação de duas mulheres em diferentes estabelecimentos do local.
Após receberem as características físicas das suspeitas, os guardas localizaram e abordaram as duas. Com elas, foram encontrados alguns produtos. Durante a ação, outro funcionário entregou uma mochila que pertencia a uma das mulheres que estava com outros itens furtados. Os agentes apreenderam mercadorias de vestuário, bijuterias, maquiagens, entre outros.
As duas foram conduzidas à 35ª DP (Campo Grande), onde foram autuadas em flagrante pelo crime de furto.
Já em Botafogo, pedestres alertaram os agentes sobre um homem que carregava diversos pacotes. Segundo os relatos, ele havia acabado de furtar produtos de uma drogaria próxima.
Os guardas o abordaram e constataram que os diversos itens de cuidado pessoal que estavam com ele, de fato, haviam sido subtraídos do estabelecimento. O suspeito foi conduzido à 10ª DP, onde permaneceu detido.
Índices de roubo diminuem com atuação da Força Municipal
Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), houve redução nos registros de roubos e furtos de celulares e contra pedestres em locais e horários que contam com a presença dos agentes. O policiamento começou a ser implantado de forma gradual em março deste ano, com a definição dos pontos de atuação baseada em manchas criminais e estatísticas.
Até o momento, os perímetros de atuação da Força Municipal são: Jardim de Alah; Rodoviária do Rio, Terminal Gentileza e Estação Leopoldina; Avenida Presidente Vargas, Campo de Santana, Central do Brasil e Cinelândia; Campo Grande, entre a Estação de Trem e o Calçadão; São Francisco Xavier e Afonso Pena; Rua Lauro Müller, Rua General Severiano e Avenida Venceslau Brás; Metrô Botafogo, Rua São Clemente e Rua Voluntários da Pátria; Praia de Botafogo e Rua Marquês de Abrantes; Bangu, entre o Calçadão e o Bangu Shopping; Estação Méier e Cachambi; Terminal Jardim Oceânico e Praça do Ó; Avenida Ayrton Senna e Avenida das Américas; Santa Cruz; e Freguesia e Jacarepaguá. A meta é ter agentes em ao menos 22 locais do município até o fim de 2026.
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