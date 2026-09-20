A área, conhecida pelo comércio automotivo, ganhará mais 14 novas oficinas padronizadas - Marco Antônio Lima/Prefeitura do Rio

A área, conhecida pelo comércio automotivo, ganhará mais 14 novas oficinas padronizadasMarco Antônio Lima/Prefeitura do Rio

Publicado 20/09/2026 14:32

A Prefeitura do Rio iniciou, neste domingo (20), as obras da segunda fase do Polo Automotivo da Mangueira, na Zona Norte . A intervenção prevê a construção de 14 novas oficinas padronizadas e melhorias de infraestrutura urbana em uma área tradicionalmente voltada ao comércio automotivo, próxima ao Maracanã e à estação de São Cristóvão.

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A intervenção integra o programa Morar Carioca, voltado à urbanização de comunidades, e contará com investimento superior a R$ 2,3 milhões.





“O início das obras é um marco histórico. O Polo Automotivo vai ter 14 lojas e o projeto vai mudar completamente a visibilidade e a estrutura aqui desse local”, disse.



O projeto prevê a construção de sete oficinas destinadas a automóveis e outras sete voltadas para motocicletas. As unidades serão padronizadas e interligadas por vias internas, calçadas acessíveis, áreas de estacionamento, espaços de convivência e paisagismo. O setor voltado para motocicletas contará com acessos independentes e infraestrutura própria.



Os comerciantes que já atuam no local serão cadastrados para ocupar as novas unidades após a conclusão das obras.



Além das oficinas, a intervenção inclui a construção de banheiros masculinos, femininos e adaptados para pessoas com deficiência, recuperação de calçadas externas, plantio de árvores e reforço estrutural de muros próximos à linha férrea.



As obras também contemplam a implantação de redes de abastecimento de água, esgoto e drenagem pluvial, além da instalação de caixas d’água individuais, cisterna e sistemas de apoio destinados ao funcionamento das atividades comerciais. O projeto e ideia de construção do Polo existe desde 2013 com promessa de entrega em 2015, mas as obras encerraram em 2016. Segundo o secretário municipal de Habitação, Cláudio Dutra, a obra representa uma transformação importante para a região.“O início das obras é um marco histórico. O Polo Automotivo vai ter 14 lojas e o projeto vai mudar completamente a visibilidade e a estrutura aqui desse local”, disse.O projeto prevê a construção de sete oficinas destinadas a automóveis e outras sete voltadas para motocicletas. As unidades serão padronizadas e interligadas por vias internas, calçadas acessíveis, áreas de estacionamento, espaços de convivência e paisagismo. O setor voltado para motocicletas contará com acessos independentes e infraestrutura própria.Os comerciantes que já atuam no local serão cadastrados para ocupar as novas unidades após a conclusão das obras.Além das oficinas, a intervenção inclui a construção de banheiros masculinos, femininos e adaptados para pessoas com deficiência, recuperação de calçadas externas, plantio de árvores e reforço estrutural de muros próximos à linha férrea.As obras também contemplam a implantação de redes de abastecimento de água, esgoto e drenagem pluvial, além da instalação de caixas d’água individuais, cisterna e sistemas de apoio destinados ao funcionamento das atividades comerciais.

Durante o lançamento das obras, o prefeito Eduardo Cavaliere destacou que a ampliação atende a uma demanda antiga dos comerciantes da região.



“Hoje damos continuidade a algo que é um compromisso antigo, um desejo dos moradores e dos comerciantes que daqui levam o sustento das suas famílias a partir do trabalho do polo automotivo. O povo trabalhador quer ter qualidade no seu espaço de trabalho e hoje a gente inicia essa expansão e seguiremos até que a gente atenda cem por cento de comerciantes”, concluiu.

