A área, conhecida pelo comércio automotivo, ganhará mais 14 novas oficinas padronizadasMarco Antônio Lima/Prefeitura do Rio
“O início das obras é um marco histórico. O Polo Automotivo vai ter 14 lojas e o projeto vai mudar completamente a visibilidade e a estrutura aqui desse local”, disse.
O projeto prevê a construção de sete oficinas destinadas a automóveis e outras sete voltadas para motocicletas. As unidades serão padronizadas e interligadas por vias internas, calçadas acessíveis, áreas de estacionamento, espaços de convivência e paisagismo. O setor voltado para motocicletas contará com acessos independentes e infraestrutura própria.
Os comerciantes que já atuam no local serão cadastrados para ocupar as novas unidades após a conclusão das obras.
Além das oficinas, a intervenção inclui a construção de banheiros masculinos, femininos e adaptados para pessoas com deficiência, recuperação de calçadas externas, plantio de árvores e reforço estrutural de muros próximos à linha férrea.
As obras também contemplam a implantação de redes de abastecimento de água, esgoto e drenagem pluvial, além da instalação de caixas d’água individuais, cisterna e sistemas de apoio destinados ao funcionamento das atividades comerciais.
“Hoje damos continuidade a algo que é um compromisso antigo, um desejo dos moradores e dos comerciantes que daqui levam o sustento das suas famílias a partir do trabalho do polo automotivo. O povo trabalhador quer ter qualidade no seu espaço de trabalho e hoje a gente inicia essa expansão e seguiremos até que a gente atenda cem por cento de comerciantes”, concluiu.
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