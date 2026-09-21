A Prefeitura do Rio declarou os imóveis números 362 e 370, da Rua Cosme Velho, como de utilidade pública para fins de desapropriação, "considerando o interesse público do planejamento urbano como instrumento de política pública eficiente e as restrições ambientais e urbanísticas estabelecidas na legislação."
O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) já havia anunciado, no dia do desabamento, no último sábado (19), a desapropriação.
"Precisamos evitar cenas como a de hoje, causadas pela falta de preservação e de responsabilidade dos proprietários. É papel da prefeitura intervir, desapropriar e levar esses imóveis a leilão público, para que ganhem um novo destino e voltem a servir à população", destacou.
A pasta informou ainda que já havia realizado três vistorias no casarão antes do desabamento. Desde 2023, o proprietário do imóvel vinha sendo orientado a realizar uma obra de recuperação. Em 2025, outras duas vistorias foram realizadas, e indicaram que as obras não haviam sido feitas.
Vítimas feridas
Na manhã de sábado (19), uma mulher de 43 anos e a filha, de 2, ficaram feridas ao serem atingidas pelos escombros do casarão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul, com ferimentos moderados.
Em março deste ano, a Associação dos Moradores do Cosme Velho enviou um ofício à Prefeitura do Rio alertando sobre o risco iminente de queda e o estado em que o imóvel se encontrava.
"Localizadas na rua Cosme Velho, duas construções contíguas, onde funcionou por muitos anos, no número 362, a Panificação Rainha e, no número 370, um casarão de 2 andares, que era utilizado como casa de cômodos. Ambas estão abandonadas, com diversas infiltrações, emboço descolando nas fachadas, esquadrias danificadas e telhados podendo ruir devido a grande quantidade de plantas que estão proliferando no local. Visto seu péssimo estado de conservação, foi colocada uma faixa de interdição da Defesa Civil. Entretanto, como a calçada é muito estreita, os transeuntes não têm como desviar e passar por um local mais seguro", apontou o documento.
Ainda não há informações sobre os estados de saúde atuais das vítimas.
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