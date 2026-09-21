Casarão no Cosme Velho desabou no último sábado (19) - Reprodução / Redes Sociais

Casarão no Cosme Velho desabou no último sábado (19)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 21/09/2026 09:47

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A Prefeitura do Rio declarou os imóveis números 362 e 370, da Rua Cosme Velho, como de utilidade pública para fins de desapropriação, "considerando o interesse público do planejamento urbano como instrumento de política pública eficiente e as restrições ambientais e urbanísticas estabelecidas na legislação."

O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) já havia anunciado, no dia do desabamento, no último sábado (19), a desapropriação.

"Precisamos evitar cenas como a de hoje, causadas pela falta de preservação e de responsabilidade dos proprietários. É papel da prefeitura intervir, desapropriar e levar esses imóveis a leilão público, para que ganhem um novo destino e voltem a servir à população", destacou.

A pasta informou ainda que já havia realizado três vistorias no casarão antes do desabamento. Desde 2023, o proprietário do imóvel vinha sendo orientado a realizar uma obra de recuperação. Em 2025, outras duas vistorias foram realizadas, e indicaram que as obras não haviam sido feitas.

Vítimas feridas

Na manhã de sábado (19), uma mulher de 43 anos e a filha, de 2, ficaram feridas ao serem atingidas pelos escombros do casarão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul, com ferimentos moderados.

Vídeos gravados por câmeras de segurança da região mostraram as vítimas passando no exato momento em que os escombros caem. Elas saíram de uma vila localizada ao lado do imóvel.

Assista:

Em março deste ano, a Associação dos Moradores do Cosme Velho enviou um ofício à Prefeitura do Rio alertando sobre o risco iminente de queda e o estado em que o imóvel se encontrava.

"Localizadas na rua Cosme Velho, duas construções contíguas, onde funcionou por muitos anos, no número 362, a Panificação Rainha e, no número 370, um casarão de 2 andares, que era utilizado como casa de cômodos. Ambas estão abandonadas, com diversas infiltrações, emboço descolando nas fachadas, esquadrias danificadas e telhados podendo ruir devido a grande quantidade de plantas que estão proliferando no local. Visto seu péssimo estado de conservação, foi colocada uma faixa de interdição da Defesa Civil. Entretanto, como a calçada é muito estreita, os transeuntes não têm como desviar e passar por um local mais seguro", apontou o documento.

Ainda não há informações sobre os estados de saúde atuais das vítimas.