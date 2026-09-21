Traseira se desprendeu completamente do carro e teto ficou soltoReprodução / Redes Sociais

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Manuella Viegas
Ao menos três pessoas ficaram em estado grave após um acidente no fim da noite deste domingo (20), na Avenida Leonel de Moura Brizola, próximo ao Viaduto do Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo relatos, um carro colidiu em uma mureta de proteção.

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram momentos logo após o acidente. Nas imagens é possível observar que o automóvel ficou completamente destruído. A traseira se desprendeu completamente do carro enquanto o teto estava todo para fora e o restante da lataria imprensado entre duas muretas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Duque de Caxias foi acionado às 23h47 para a ocorrência de colisão de automóvel com muro. Os militares socorreram e encaminharam as vítimas, dois homens e uma mulher, para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio, já na madrugada desta segunda-feira (21).

As identidades das vítimas não foram divulgadas e não há informações sobre seus respectivos estados de saúde.

Perseguição tem acidente e seis presos em Madureira

Em Madureira, na Zona Norte do Rio, uma ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) terminou com um acidente e seis pessoas detidas durante uma operação nas comunidades do Campinho e do Morro do Divino.

A ocorrência aconteceu na Rua Domingos Lopes, na altura da estação Campinho do BRT. Segundo a Polícia Militar, os agentes abordaram um veículo e o motorista tentou fugir, mas perdeu o controle e colidiu com a pista destinada aos ônibus do sistema BRT. No interior do automóvel, os agentes encontraram drogas e duas pistolas.

Os seis suspeitos foram detidos e levados para a 30ª DP (Marechal Hermes), onde a ocorrência foi apresentada. Até o momento, a corporação não divulgou a identidade dos envolvidos nem a quantidade ou o tipo de droga apreendida.

Por causa da colisão e da atuação dos policiais, a calha do BRT chegou a ser interditada no sentido Fundão. O trânsito foi desviado para a pista de rolamento, na altura da estação Campinho. O Centro de Operações Rio informou que não havia retenções na região.

A comunidade do Campinho é uma área que convive com uma disputa territorial entre facções criminosas. Segundo reportagem publicada pelo O Dia em setembro, as operações realizadas na região têm como objetivo combater a expansão de grupos e impedir a ocupação de novos territórios.