Traseira se desprendeu completamente do carro e teto ficou soltoReprodução / Redes Sociais
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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram momentos logo após o acidente. Nas imagens é possível observar que o automóvel ficou completamente destruído. A traseira se desprendeu completamente do carro enquanto o teto estava todo para fora e o restante da lataria imprensado entre duas muretas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Duque de Caxias foi acionado às 23h47 para a ocorrência de colisão de automóvel com muro. Os militares socorreram e encaminharam as vítimas, dois homens e uma mulher, para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio, já na madrugada desta segunda-feira (21).
As identidades das vítimas não foram divulgadas e não há informações sobre seus respectivos estados de saúde.
Carro fica destruído após bater em mureta próxima ao Viaduto do Gramacho, em Duque de Caxias— Jornal O Dia (@jornalodia) September 21, 2026
Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/1Bh1WrPQNe
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A ocorrência aconteceu na Rua Domingos Lopes, na altura da estação Campinho do BRT. Segundo a Polícia Militar, os agentes abordaram um veículo e o motorista tentou fugir, mas perdeu o controle e colidiu com a pista destinada aos ônibus do sistema BRT. No interior do automóvel, os agentes encontraram drogas e duas pistolas.
Os seis suspeitos foram detidos e levados para a 30ª DP (Marechal Hermes), onde a ocorrência foi apresentada. Até o momento, a corporação não divulgou a identidade dos envolvidos nem a quantidade ou o tipo de droga apreendida.
Por causa da colisão e da atuação dos policiais, a calha do BRT chegou a ser interditada no sentido Fundão. O trânsito foi desviado para a pista de rolamento, na altura da estação Campinho. O Centro de Operações Rio informou que não havia retenções na região.
A comunidade do Campinho é uma área que convive com uma disputa territorial entre facções criminosas. Segundo reportagem publicada pelo O Dia em setembro, as operações realizadas na região têm como objetivo combater a expansão de grupos e impedir a ocupação de novos territórios.
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