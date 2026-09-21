Armas foram apreendidas após o confronto - Divulgação / Polícia Militar

Armas foram apreendidas após o confrontoDivulgação / Polícia Militar

Publicado 21/09/2026 12:32

Um confronto entre um policial militar de folga e criminosos terminou com dois suspeitos mortos, no último sábado (19), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . Um terceiro homem foi preso.

A troca de tiros aconteceu no bairro Nova América. Segundo a Polícia Militar, o agente se deparou com um grupo armado. Houve um confronto e dois suspeitos acabaram sendo atingidos. A dupla não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Com eles, foram apreendidos uma pistola, uma submetralhadora adaptada, nove carregadores de munições, dois rádios comunicadores, três telefones celulares, R$ 130 em espécie e uma motocicleta.

Em seguida, um terceiro suspeito foi preso por equipes do 20° BPM (Nova Iguaçu), que chegaram em apoio. Ele estava escondido em uma casa da região.

Os agentes registraram o caso na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Rotina de violência

Nos últimos dias, a cidade de Nova Iguaçu viveu uma intensa rotina de violência, incluindo o assassinato de um policial militar.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a intensidade do confronto. "Quero ir embora daqui, tiro no Danon 1h45 da manhã... não dá pra normalizar isso", disse um morador. "Bala voando 1h45 e não deve parar tão cedo", afirmou outro.

De acordo com a Polícia Militar, diante das instabilidades na região, a corporação reforçou o policiamento no perímetro e segue com equipes realizando ações de varredura, abordagens e revistas sistematicamente.

Na noite da última quarta-feira (16), o cabo Jefté dos Santos do Bonfim , de 38 anos, morreu depois de ser baleado na cabeça e atropelado por criminosos em fuga, na Via Light, altura do Centro de Nova Iguaçu. Os suspeitos foram presos, sendo um deles depois de ser ferido na perna.

Segundo a Polícia Militar, o agente realizava patrulhamento pelo Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), nas proximidades do Centro da cidade. A equipe estava fazendo um estreitamento de pista quando recebeu informações sobre um roubo de veículo.

Ainda conforme a corporação, quando os suspeitos se aproximaram, o agente deu ordem de parada, mas não foi atendido. Os criminosos bateram na viatura do BPVE e balearam Jefté, fugindo em seguida.

Colegas prontamente socorreram e levaram o PM ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. A prefeitura informou que o homem chegou em estado gravíssimo, recebeu atendimento de emergência, mas teve uma parada cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de reanimação, no entanto, o paciente não respondeu.