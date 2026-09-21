Caso aconteceu na Rua Abrahão Jabour, em Jacarepaguá - Reprodução / Google Street View

Caso aconteceu na Rua Abrahão Jabour, em JacarepaguáReprodução / Google Street View

Publicado 21/09/2026 11:50

Uma abordagem a homens que tentavam bloquear a Rua Abrahão Jabour, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio, terminou com um policial militar baleado, nesta segunda-feira (21). De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, mais de 75 agentes de segurança já foram vítimas de disparos esse ano.

Segundo a Polícia Militar, o agente estava de serviço, fazendo patrulhamento, quando se deparou com um grupo de pessoas tentando bloquear a via, localizada atrás do Riocentro.

No momento em que o policial saiu da viatura, um dos suspeitos atirou em sua direção, o atingindo. O PM foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Após os tiros, o autor fugiu. A 16ª DP (Barra da Tijuca) investiga o caso.

Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado destacou que 77 agentes de segurança foram baleados nesse ano, no Grande Rio, até esta segunda-feira (21), sendo 38 mortos e 39 feridos. Apenas policiais militares, são 28 mortos e 31 feridos.

Quatro execuções em uma semana

Na última semana, quatro policiais militares foram executados. No sábado (19), Wallace da Silva Oliveira , de 38 anos, morreu ao ser baleado em Vargem Grande, na Zona Sudoeste. O sargento, que era lotado no 15º BPM (Duque de Caxias), estava de folga no momento do crime. Relatos nas redes sociais apontam que a vítima teria discutido com um miliciano da região.

Wallace trabalhava na PM desde 2013. O sargento deixa a mulher e um enteado. "Sua trajetória e dedicação permanecerão na memória daqueles que tiveram a honra de compartilhar a missão de servir e proteger. A ausência de um companheiro de farda deixa uma marca profunda em todos que fizeram parte de sua caminhada. Neste momento de luto, nossos pensamentos e sentimentos estão voltados especialmente à sua esposa e ao seu enteado, desejando que encontrem força, conforto e amparo para enfrentar essa dolorosa despedida", publicou o 15º BPM nas redes sociais.

Na noite da última quarta-feira (16), o cabo Jefté dos Santos do Bonfim , de 38 anos, morreu depois de ser baleado na cabeça e atropelado por criminosos em fuga, na Via Light, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os suspeitos foram presos, sendo um deles depois de ser ferido na perna.

Na tarde da última segunda-feira (14), o cabo Rayllan Machado Carino , de 36 anos, foi executado à queima-roupa no Centro de São Gonçalo, na Região Metropolitana. Ele, que era lotado no 1º BPM (Venda da Cruz), estava de folga e havia acabado de sair de uma academia quando o homicídio ocorreu.