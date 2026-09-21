Segundo a corporação, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) têm como objetivo combater a atuação de criminosos envolvidos em disputas territoriais e coibir roubos de veículos na região. Durante a ação, dois suspeitos foram presos e um menor apreendido. Com eles, os policiais também apreenderam uma pistola, munições e drogas. A ocorrência está a cargo da 32ª DP (Taquara).
No Chapadão, ainda não há registros de prisões ou apreensões. Equipes do 41º BPM (Irajá) atuam na comunidade.
Segundo a Polícia Militar, os agentes abordaram um veículo durante a ação. O motorista tentou fugir, mas perdeu o controle e colidiu com a pista destinada aos ônibus do sistema BRT. No interior do automóvel, os policiais encontraram drogas e duas pistolas
A Polícia Civil também realiza, nesta segunda (21), uma operação contra uma quadrilha ligada ao Terceiro Comando Puro (TCP). Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em Parada de Lucas e Cordovil, no Complexo de Israel, na Zona Norte, e na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. A investigação identificou quatro roubos de cargas e o desvio de pelo menos 40 pneus, gerando um prejuízo superior a R$ 2 milhões.
Em Vigário Geral, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) foram atacados por criminosos armados e houve confronto. Até o momento, não há registro de feridos.
Ainda nesta madrugada, um intenso tiroteio assustou moradores da comunidade do Danon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV) estariam tentando invadir a comunidade dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). De acordo com a PM, diante das instabilidades na região, a corporação reforçou o policiamento no perímetro e segue com equipes realizando ações de varredura, abordagens e revistas sistematicamente.
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