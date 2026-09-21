Arma e drogas foram apreendidas na Cidade de Deus - Reprodução/Rede Social

Arma e drogas foram apreendidas na Cidade de DeusReprodução/Rede Social

Publicado 21/09/2026 11:07

Polícia Militar realiza operações em diferentes comunidades na manhã desta segunda-feira (21), como na Cidade de Deus, na Zona Oeste, e no Complexo do Chapadão, na Zona Norte.





Segundo a corporação, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) têm como objetivo combater a atuação de criminosos envolvidos em disputas territoriais e coibir roubos de veículos na região. Durante a ação, dois suspeitos foram presos e um menor apreendido. Com eles, os policiais também apreenderam uma pistola, munições e drogas. A ocorrência está a cargo da 32ª DP (Taquara).



No Chapadão, ainda não há registros de prisões ou apreensões. Equipes do 41º BPM (Irajá) atuam na comunidade. LEIA MAIS: Quadrilha do TCP especializada em roubos de cargas é alvo de operação Segundo a corporação, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) têm como objetivo combater a atuação de criminosos envolvidos em disputas territoriais e coibir roubos de veículos na região. Durante a ação, dois suspeitos foram presos e um menor apreendido. Com eles, os policiais também apreenderam uma pistola, munições e drogas. A ocorrência está a cargo da 32ª DP (Taquara).No Chapadão, ainda não há registros de prisões ou apreensões. Equipes do 41º BPM (Irajá) atuam na comunidade.

Outras ações

Uma ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) terminou com seis pessoas detidas na manhã desta segunda-feira (21), durante uma operação de repressão ao crime organizado nas comunidades do Campinho e do Morro do Divino, na Zona Norte do Rio. A ocorrência aconteceu na Rua Domingos Lopes, na altura da estação Campinho do BRT.

Segundo a Polícia Militar, os agentes abordaram um veículo durante a ação. O motorista tentou fugir, mas perdeu o controle e colidiu com a pista destinada aos ônibus do sistema BRT. No interior do automóvel, os policiais encontraram drogas e duas pistolas

A Polícia Civil também realiza, nesta segunda (21), uma operação contra uma quadrilha ligada ao Terceiro Comando Puro (TCP). Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em Parada de Lucas e Cordovil, no Complexo de Israel, na Zona Norte, e na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. A investigação identificou quatro roubos de cargas e o desvio de pelo menos 40 pneus, gerando um prejuízo superior a R$ 2 milhões.

Em Vigário Geral, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) foram atacados por criminosos armados e houve confronto. Até o momento, não há registro de feridos.