Vítima caiu na entrada de um centro de treinamento após ser baleada - Reprodução / Redes Sociais

Vítima caiu na entrada de um centro de treinamento após ser baleadaReprodução / Redes Sociais

Publicado 11/10/2026 13:22

Um homem foi assassinado a tiros , na manhã deste sábado (10), na Estrada Santa Eugênia, em Paciência, Zona Oeste do Rio. Segundo relatos, a morte tem relação com uma disputa entre traficantes e milicianos.

Testemunhas apontam que dois criminosos em uma moto passaram atirando contra a vítima, que ainda não foi identificada. Os tiros foram direcionados para as costas do homem. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo da vítima na entrada do Centro de Treinamento Sigma.

Em nota publicada nas redes sociais, o grupo informou que o homem buscou abrigo no local depois de ser baleado.

"Uma pessoa ferida nas proximidades do nosso box buscou abrigo e caiu na entrada do CT, vindo a óbito pouco tempo depois. Informamos que o incidente não aconteceu em decorrência de algum treino e que a vítima não é aluna do CT. Desde já desejamos força e deixamos nossa solidariedade a todos os amigos e familiares", diz o texto.

A área foi isolada para perícia. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias e autoria do crime.

Outros crimes

Também neste sábado (10), três pessoas foram encontradas mortas na Estrada Curral Novo, no bairro Marapicu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A Polícia Militar informou que agentes do 20º BPM (Mesquita) receberam informações sobre uma ocorrência de homicídio. No endereço, encontraram três vítimas já sem vida. Uma quarta pessoa foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabuçu, também em Nova Iguaçu.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) apura a autoria e a motivação do crime, que causou as mortes de Carlos Eduardo da Silva, de 30 anos, Sérgio Pereira da Guia, 27, e de um terceiro homem, não identificado.

Ainda não há informações sobre a identidade e o estado de saúde da quarta pessoa ferida.

Na tarde da última sexta-feira (9), um homem, de 28 anos, morreu depois de ser baleado na Rua Luísa de Carvalho , ao lado do Sesi/Senai de Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio. Acionados para atender à ocorrência, policiais militares do 41º BPM (Irajá) encontraram a vítima já sem vida.

Após a perícia, o corpo seguiu para o Instituto Médico-Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do rio. A DHC foi acionada e investiga a morte.

Na quinta-feira (8), um confronto entre criminosos terminou na morte de uma mulher , também em Vicente de Carvalho. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi baleada em um bar nas proximidades da Rua Itapuã. No local, os policiais encontraram a vítima ferida, recebendo atendimento do Corpo de Bombeiros. Apesar do esforço dos agentes, ela não resistiu. O caso também é apurado pela DHC.