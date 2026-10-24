Vítima foi morta a tiros na Estrada do Piaí, em Sepetiba - Reprodução/Rede Social

Vítima foi morta a tiros na Estrada do Piaí, em SepetibaReprodução/Rede Social

Publicado 24/10/2026 10:12

Um homem foi morto a tiros na Estrada do Piaí, em Sepetiba, na Zona Oeste, na noite desta sexta-feira (23). Segundo testemunhas, criminosos em uma motocicleta passaram pelo local atirando na direção da vítima.





Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação de pessoas na região após o crime. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio.



Ao chegarem, os policiais encontraram o corpo de um homem com marcas de tiros. Equipes do Corpo de Bombeiros (CBMERJ) também estiveram na localidade, e a perícia foi acionada.



Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Humberto Nélio Rebouças. Diligências estão em andamento para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do crime. LEIA MAIS: Quatro criminosos são presos após roubo a estabelecimento na Taquara Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação de pessoas na região após o crime. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio.Ao chegarem, os policiais encontraram o corpo de um homem com marcas de tiros. Equipes do Corpo de Bombeiros (CBMERJ) também estiveram na localidade, e a perícia foi acionada.Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Humberto Nélio Rebouças. Diligências estão em andamento para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do crime.

A região de Sepetiba enfrenta episódios de violência relacionados à disputa territorial entre milicianos e traficantes de drogas pelo controle de atividades criminosas.

'Léo Piloto', miliciano que usou uniforme da Draco em invasão, é preso

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (22), o miliciano Leonardo Torres Gomes, o Léo Piloto. Ele é apontado como um dos puxadores de guerra da milícia liderada pelo criminoso conhecido como "Jorjão" ou "PL", e teria usado um uniforme da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) durante uma invasão armada na Zona Oeste.

Com ele, os agentes apreenderam uma pistola de uso restrito e um veículo de luxo roubado, que apresentava sinais identificadores adulterados.

Leonardo é investigado por sua participação em confrontos e investidas destinadas à expansão territorial do grupo. Ele já estava sendo procurado desde julho deste ano, após ser identificado pelos agentes menos de 48 horas depois da circulação de imagens que mostravam homens armados utilizando uniformes Draco na Zona Oeste.



Na ocasião, criminosos portando fuzis e utilizando equipamentos táticos foram registrados ostentando identificações da unidade especializada da Polícia Civil, para disfarçar a invasão como uma operação policial em meio à disputa por territórios. Entre eles, segundo a investigação, estava Leonardo.

A apuração continua para identificar outros envolvidos nas ações armadas, esclarecer a dinâmica dos confrontos e localizar os responsáveis pelo planejamento e comando dos ataques.