Atendimento no Detran volta a funcionar normalmente nesta segunda-feira - Érica Martin/Arquivo Agência O Dia

Atendimento no Detran volta a funcionar normalmente nesta segunda-feiraÉrica Martin/Arquivo Agência O Dia

Publicado 26/10/2026 06:55

Os postos do Detran RJ voltam a funcionar normalmente a partir desta segunda-feira (26), após o fim da greve dos servidores . O órgão vai isentar de multa os proprietários que ultrapassaram o prazo de 30 dias para a transferência de veículos em razão da paralisação.





A medida tem o objetivo de evitar impactos à população, e vale tanto quem já tinha agendamento marcado, quanto para quem tentou agendar o serviço, mas não conseguiu.



"A atual gestão do Detran RJ, ao longo dos dias de paralisação, sempre esteve comprometida, com transparência e responsabilidade, com o diálogo permanente com os servidores. Adotamos ainda todas as medidas necessárias para mitigar os impactos da greve e manter o atendimento à população fluminense", ressalta o presidente do Detran RJ, Carlos Eduardo Sarmento.



A paralisação, iniciada em 7 de outubro, foi suspensa na sexta-feira (23) pelo Sindicato dos Servidores do Detran RJ (Sindetran RJ). Segundo a instituição, os funcionários reivindicavam valorização e reestruturação da carreira. LEIA MAIS: TRE-RJ afirma que buscou cumpriu 'rigorosamente' prazos de votação A medida tem o objetivo de evitar impactos à população, e vale tanto quem já tinha agendamento marcado, quanto para quem tentou agendar o serviço, mas não conseguiu."A atual gestão do Detran RJ, ao longo dos dias de paralisação, sempre esteve comprometida, com transparência e responsabilidade, com o diálogo permanente com os servidores. Adotamos ainda todas as medidas necessárias para mitigar os impactos da greve e manter o atendimento à população fluminense", ressalta o presidente do Detran RJ, Carlos Eduardo Sarmento.A paralisação, iniciada em 7 de outubro, foi suspensa na sexta-feira (23) pelo Sindicato dos Servidores do Detran RJ (Sindetran RJ). Segundo a instituição, os funcionários reivindicavam valorização e reestruturação da carreira.

Histórico

Em setembro, servidores já haviam feito uma paralisação de três dias. Em agosto, os trabalhadores pararam por 48 horas alegando que não houve o cumprimento de um acordo inicial que engloba a reestruturação do plano de carreira da categoria. Na época, os funcionários levantaram faixas pedindo ajuda ao governador interino, o desembargador Ricardo Couto, que também é presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ).

No mês de abril, houve uma greve de 11 dias. Na época, a manifestação visava à garantia de melhores condições de trabalho e direitos dos servidores, que estão previstos no processo do acordo judicial do dissídio de greve de 2022.



A legislação estabelece que, enquanto ocorrer a greve, é necessário continuar a operação com, ao menos, 30% dos trabalhadores. Quando ocorreram as paralisações desse ano, os serviços feitos por funcionários terceirizados - como o atendimento para identificação civil, incluindo a emissão de identidades e de habilitações, - foram mantidos. Exames práticos e eletrônicos, que dependem dos servidores do Departamento, ficaram suspensos.

Detran RJ muda agendamento de identificação civil para o Gov.br



O Detran RJ vai transferir, a partir desta segunda-feira (26), o agendamento dos serviços de emissão e renovação da Carteira de Identidade Nacional (CIN) para a área do órgão na plataforma Gov.br. A mudança tem como objetivo aumentar a segurança do procedimento e combater fraudes por meio da autenticação dos usuários.

Desenvolvida em conjunto com a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), a medida também busca dificultar a atuação de intermediários e a venda ilegal de vagas. Com a exigência de acesso autenticado pelo Gov.br, o agendamento deverá ser realizado diretamente pelo cidadão, tornando o processo mais transparente e seguro.

