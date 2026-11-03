Calor 2 é o segundo de cinco níveis, com termômetros de 36°C a 40°C - Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Calor 2 é o segundo de cinco níveis, com termômetros de 36°C a 40°C Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Publicado 03/11/2026 11:15

município do Rio atingiu o segundo nível do Protocolo do Calor, às 11h desta terça-feira (3), de acordo com informações divulgadas pelo Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio). O Calor 2 é o segundo de cinco níveis, e caracteriza-se pela previsão ou registro de 36°C a 40°C por um ou dois dias consecutivos e por quatro horas ou mais.

Segundo o Sistema Alerta Rio, a atuação de áreas de instabilidade manterá o tempo instável nesta terça na cidade. Com isso, a nebulosidade estará variada, com predomínio de céu parcialmente nublado. A previsão é de chuva fraca a moderada isolada no período da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis e elevadas, com máxima prevista de 36°C.

Na quarta-feira (4), devido às instabilidades em médios e altos níveis da atmosfera em conjunto com o calor, a previsão para a cidade é de nebulosidade variada, com pancadas de chuva isoladas durante a tarde/noite. Os ventos estarão fracos a moderados. A temperatura máxima prevista é de 34ºC e mínima de 21ºC.



Na quinta-feira (5), áreas de instabilidade associadas ao calor e a aproximação de uma frente fria deixarão o tempo instável, com previsão de céu parcialmente nublado a nublado e pancadas de chuva a partir da tarde, podendo vir com raios e rajadas de vento moderadas a fortes. Ainda assim, a máxima será de 37ºC e mínima de 21ºC.



Na sexta-feira (6), com a atuação de ventos úmidos do oceano, a previsão é de predomínio de céu nublado, temperaturas em declínio e chuva fraca isolada durante a madrugada/manhã. Os ventos estarão fracos a moderados. Os termômetros irão variar entre 27ºC e 20ºC.

Confira a seguir as principais recomendações para o cidadão:



- Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

- Consuma alimentos leves, como frutas e saladas;

- Utilize roupas leves e frescas;

- Evite bebidas alcoólicas com elevado teor de açúcar. Pode provocar desidratação;

- Evite a exposição direta ao sol, em especial, das 10h às 16h;

- Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações e da Secretaria Municipal de Saúde;

- Não deixe de tomar medicamentos de rotina. O calor pode prejudicar mais quem tem hipertensão, diabetes ou insuficiência cardíaca;

- Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde.

Os animais também precisam de cuidados:



- Evite passeios entre 9h e 16h para evitar queimaduras nas patas do seu amigo e sempre confira a temperatura do solo – as patas dos animais são sensíveis e eles podem se queimar com facilidade. O chão não estará próprio se você encostar a mão e não aguentar o calor por 5 segundos.

- Prefira passeios na grama ou na terra.

- Troque regularmente a água do seu pet – ela precisa estar sempre fresca. Não dê água quente aos bichinhos.

- Vai levar o bichinho na caixinha ou gaiola? Mantenha o objeto em espaços ventilados e com sombra.

- Não deixe as casinhas dos animais no sol.

- Cuidado com correntes de metal – elas podem causar queimaduras.