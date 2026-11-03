Calor 2 é o segundo de cinco níveis, com termômetros de 36°C a 40°C Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia
Na quinta-feira (5), áreas de instabilidade associadas ao calor e a aproximação de uma frente fria deixarão o tempo instável, com previsão de céu parcialmente nublado a nublado e pancadas de chuva a partir da tarde, podendo vir com raios e rajadas de vento moderadas a fortes. Ainda assim, a máxima será de 37ºC e mínima de 21ºC.
Na sexta-feira (6), com a atuação de ventos úmidos do oceano, a previsão é de predomínio de céu nublado, temperaturas em declínio e chuva fraca isolada durante a madrugada/manhã. Os ventos estarão fracos a moderados. Os termômetros irão variar entre 27ºC e 20ºC.
Confira a seguir as principais recomendações para o cidadão:
- Consuma alimentos leves, como frutas e saladas;
- Utilize roupas leves e frescas;
- Evite bebidas alcoólicas com elevado teor de açúcar. Pode provocar desidratação;
- Evite a exposição direta ao sol, em especial, das 10h às 16h;
- Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações e da Secretaria Municipal de Saúde;
- Não deixe de tomar medicamentos de rotina. O calor pode prejudicar mais quem tem hipertensão, diabetes ou insuficiência cardíaca;
- Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde.
Os animais também precisam de cuidados:
- Prefira passeios na grama ou na terra.
- Troque regularmente a água do seu pet – ela precisa estar sempre fresca. Não dê água quente aos bichinhos.
- Vai levar o bichinho na caixinha ou gaiola? Mantenha o objeto em espaços ventilados e com sombra.
- Não deixe as casinhas dos animais no sol.
- Cuidado com correntes de metal – elas podem causar queimaduras.
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