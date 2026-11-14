Com o grupo, os agentes apreenderam uma pistola e entorpecentes - Divulgação / PMERJ

Com o grupo, os agentes apreenderam uma pistola e entorpecentesDivulgação / PMERJ

Publicado 14/11/2026 15:21

Quatro suspeitos foram presos por policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá), na manhã deste sábado (14), durante uma ação no Condomínio Quarto Centenário, na Vila Sapê, em Jacarepaguá , na Zona Oeste do Rio. Com o grupo, os agentes apreenderam uma pistola e grande quantidade de entorpecentes.





De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram ao local por volta das 6h, após receberem uma denúncia sobre a instalação de barricadas na região. Durante a ação, os quatro suspeitos foram detidos.



Após as prisões, criminosos tentaram bloquear a Estrada dos Bandeirantes, utilizando lixeiras para obstruir o trânsito. Os policiais agiram para impedir a interdição da via e conseguiram restabelecer o fluxo de veículos.



A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre o ocorrido, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

LEIA MAIS: PRF prende homem com oito fuzis desmontados na Via Dutra De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram ao local por volta das 6h, após receberem uma denúncia sobre a instalação de barricadas na região. Durante a ação, os quatro suspeitos foram detidos.Após as prisões, criminosos tentaram bloquear a Estrada dos Bandeirantes, utilizando lixeiras para obstruir o trânsito. Os policiais agiram para impedir a interdição da via e conseguiram restabelecer o fluxo de veículos.A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre o ocorrido, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Confronto termina com presos e drogas apreendidas na Zona Oeste

Dois homens foram presos, na manhã desta terça-feira (10), na Zona Oeste do Rio . Eles foram detidos em operações da Polícia Militar nas comunidades do Sapo e Sossego, em Senador Camará; e 48 e Santo André, em Bangu. O objetivo das ações foi desarticular a atuação do crime organizado no local. Bandidos reagiram à incursão das autoridades e entraram em confronto com os agentes.

Segundo a corporação, durante o tiroteio, um veículo ocupado por suspeitos capotou. Os ocupantes, então, fugiram em direção a uma área de mata. Durante a revista no carro, os policiais encontraram um fuzil e drogas.

Dois fuzis e material entorpecente foram apreendidos, e um veículo, recuperado. Ainda durante o patrulhamento na comunidade do 48, os policiais encontraram 15 câmeras de monitoramento utilizadas pelo tráfico de drogas na região.

Já uma residência abandonada, próxima à área de mata, na comunidade do Santo André, os policiais localizaram grande quantidade de material entorpecente, uma balança de precisão e materiais utilizados no preparo de drogas.

A Secretaria de Estado de Educação informou que até o momento, quatro colégios precisaram ser fechados na região. Além disso, nove escolas da rede municipal foram impactadas – três na comunidade do Sapo e seis na comunidade do 48. Ainda conforme a Secretaria Municipal de Saúde, sete unidades de Atenção Primária e um Centro de Atenção Psicossocial que atendem a região suspenderam o funcionamento para a segurança de profissionais e usuários.