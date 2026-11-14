Quatro suspeitos foram presos por policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá), na manhã deste sábado (14), durante uma ação no Condomínio Quarto Centenário, na Vila Sapê, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Com o grupo, os agentes apreenderam uma pistola e grande quantidade de entorpecentes.
De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram ao local por volta das 6h, após receberem uma denúncia sobre a instalação de barricadas na região. Durante a ação, os quatro suspeitos foram detidos.
Após as prisões, criminosos tentaram bloquear a Estrada dos Bandeirantes, utilizando lixeiras para obstruir o trânsito. Os policiais agiram para impedir a interdição da via e conseguiram restabelecer o fluxo de veículos.
A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre o ocorrido, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.
Confronto termina com presos e drogas apreendidas na Zona Oeste
Segundo a corporação, durante o tiroteio, um veículo ocupado por suspeitos capotou. Os ocupantes, então, fugiram em direção a uma área de mata. Durante a revista no carro, os policiais encontraram um fuzil e drogas. Dois fuzis e material entorpecente foram apreendidos, e um veículo, recuperado. Ainda durante o patrulhamento na comunidade do 48, os policiais encontraram 15 câmeras de monitoramento utilizadas pelo tráfico de drogas na região.
Já uma residência abandonada, próxima à área de mata, na comunidade do Santo André, os policiais localizaram grande quantidade de material entorpecente, uma balança de precisão e materiais utilizados no preparo de drogas.
A Secretaria de Estado de Educação informou que até o momento, quatro colégios precisaram ser fechados na região. Além disso, nove escolas da rede municipal foram impactadas – três na comunidade do Sapo e seis na comunidade do 48. Ainda conforme a Secretaria Municipal de Saúde, sete unidades de Atenção Primária e um Centro de Atenção Psicossocial que atendem a região suspenderam o funcionamento para a segurança de profissionais e usuários.
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