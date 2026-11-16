Barricadas foram incendiadas durante operação no Complexo da Maré - Reprodução/Rede Social

Barricadas foram incendiadas durante operação no Complexo da MaréReprodução/Rede Social

Publicado 16/11/2026 07:09 | Atualizado 16/11/2026 18:35

A Polícia Militar realizou, na manhã desta segunda-feira (16), uma operação nas comunidades Timbau, Fogo Cruzado, Pinheiros, Vila do João, Conjunto Esperança e Baixa do Sapateiro, no Complexo da Maré, na Zona Norte. Durante a ação, barricadas foram incendiadas por criminosos para dificultar a entrada dos agentes na região.





Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver nuvens de fumaça, objetos em chamas e carros quebrados fechando vias no interior das comunidades. Ao longo da manhã, policiais removeram barricadas das comunidades Vila do João e Timbau. Os agentes também encontraram pedaços de concreto com aberturas usadas como apoio para fuzis, conhecidas como seteiras. Na Baixa do Sapateiro, equipes apreenderam farta quantidade de entorpecentes. Através do faro da cadela Artemis, foi possível localizar a droga no sótão de um imóvel.

LEIA MAIS: Menina de 5 anos é baleada na cabeça em São Gonçalo Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver nuvens de fumaça, objetos em chamas e carros quebrados fechando vias no interior das comunidades. Ao longo da manhã, policiais removeram barricadas das comunidades Vila do João e Timbau. Os agentes também encontraram pedaços de concreto com aberturas usadas como apoio para fuzis, conhecidas como seteiras. Na Baixa do Sapateiro, equipes apreenderam farta quantidade de entorpecentes. Através do faro da cadela Artemis, foi possível localizar a droga no sótão de um imóvel.

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De acordo com a PM, a ação tem como objetivo reprimir a atuação de criminosos envolvidos com o tráfico de drogas e com a prática de roubos de cargas e de veículos.

Ao todo, cerca de 200 policiais militares do Batalhão de Choque, Batalhão de Ações com Cães, Batalhão Tático de Motociclistas, Batalhão de Operações Especiais estão na região, com apoio do veículo blindado. As equipes do Núcleo de Apoio às Operações Especiais utilizam retroescavadeiras para remover barricadas que impedem a livre circulação dos moradores.

Impactos na saúde e educação

Devido a operação, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até o momento, quatro unidades de Atenção Primária suspenderam o funcionamento e avaliam a possibilidade de abertura nas próximas horas.

Já a Secretaria Municipal de Educação informou que, na Maré, 41 escolas suspenderam as aulas nesta manhã.

Também por causa da ação, a inauguração do Espaço Delas: Garantia de Direito das Mulheres e Acesso à Justiça, marcada para esta segunda (16), no Campus Maré da Fiocruz, precisou ser adiada. Por meio de nota, a Fiocruz informou que uma nova data será divulgada.

"Informamos que, em razão da operação policial em curso no Complexo da Maré, o evento previsto para hoje (16) foi adiado, visando garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas. Uma nova data será divulgada oportunamente.", concluiu

Outras operações

Policiais do 14ºBPM (Bangu) também realizam uma operação na Vila Kennedy, na Zona Oeste, com 70 agentes e apoio de blindados. A ação tem como objetivos combater o tráfico de drogas, cumprir mandados de prisão, verificar denúncias e coibir cobranças ilegais de serviços.

No local, um homem com mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia foi preso. Com ele, os agentes encontraram cartões em nome de terceiros, celulares e computadores. Também na comunidade, os policiais resgataram um cachorro que estava preso em uma piscina em construção. Com recursos improvisados, os militares montaram uma passagem e conseguiram retirar o animal.

Na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) atuam para localizar esconderijos de criminosos e materiais ilícitos, além de conter a expansão territorial de grupos criminosos e combater roubos de veículos. Até o momento, as equipes apreenderam um fuzil calibre 5.56, rádio transmissor e drogas após confronto com bandidos armados. O material foi encaminhado à 32ª DP (Taquara).



Já equipes do 15ºBPM (Duque de Caxias) estão nas comunidades do Corte Oito e Mangueirinha, na Baixada Fluminense, para impedir ataques de bandidos, retirar barricadas e garantir a circulação dos moradores. A medida conta com equipes especializadas e de blindados. Na comunidade Rodrigo Alves, os policiais apreenderam uma pistola 9mm, quatro rádios transmissores, uma motocicleta e drogas. Durante a ação, um policial foi ferido no pé e socorrido, mas está fora de perigo.

Ainda na manhã desta segunda-feira (16), o 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes), com apoio de veículos blindados, atua na comunidade do César Maia para combater o tráfico de drogas, apreender armas, desobstruir vias públicas e recuperar veículos roubados.

No Complexo do Chapadão, na Zona Norte, agentes do 41ºBPM (Irajá) realizam a operação Barricada Zero para combater roubos de cargas e veículos, recuperar automóveis roubados e retirar barricadas que impedem a circulação dos moradores.



Policiais do 9ºBPM (Rocha Miranda) atuam na comunidade do Muquiço, na Zona Norte, para combater ações criminosas, verificar denúncias, cumprir mandados de prisão e coibir cobranças ilegais de serviços.

Agentes do 16ºBPM (Olaria) realizam uma operação emergencial nas comunidades do Quitungo e Guaporé, na Zona Norte, também com apoio de blindado.