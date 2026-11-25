Chuva forte causou pontos de alagamento na RJ-104, na altura de Maria Paula, em São Gonçalo - Reprodução/Redes sociais

Chuva forte causou pontos de alagamento na RJ-104, na altura de Maria Paula, em São GonçaloReprodução/Redes sociais

Publicado 25/11/2026 16:54

Diversas regiões do estado do Rio de Janeiro registraram chuva muito forte acompanhadas de raios desde às 16h30 desta quarta-feira (25). Entre as cidades mais atingidas estiveram Duque de Caxias e São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e São Gonçalo, na Região Metropolitana. A Defesa Civil emitiu às 16h50 um alerta severo para fortes chuvas no município gonçalense. Também choveu forte na Zona Norte, Centro e Zona Sul da capital do Rio.

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A Defesa Civil de Niterói também disparou um alerta sobre a possibilidade de chuva moderada a forte, acompanhada de raios e rajadas de vento, nas próximas horas.



As autoridades já haviam alertado para a possibilidade de temporais e grandes volumes de chuva nesta quarta (25) e na quinta (26) provocados pela aproximação de uma frente fria. Segundo a Defesa Civil, pode chover até 180 mm em algumas partes do estado.

Há possibilidade de avanço nos riscos hidrológicos em todo o estado. Também existe a possibilidade de emissão de alertas de risco moderado para deslizamentos em todas as regiões fluminenses. A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca com início às 18h do sexta-feira (27) e fim às 9h do sábado. A previsão da altura de onda é de 2,5 a 3,0 m, com direção Sudoeste.

Transporte

A forte chuva não provocou impactos no transporte público. Segundo o MetrôRio e a SuperVia, os serviços operam normalmente. Já na Ponte Rio-Niterói, o fluxo apresenta lentidão no sentido Niterói. Às 17h, o tempo de travessia era de 31 minutos. No sentido Rio, o percurso era realizado em 13 minutos.

A Transportes Flores informou que, devido ao excesso de veículos e à chuva em alguns trechos, que tem ocasionado bolsões de água nas principais vias, as linhas 7019 – Nova Iguaçu x Jardim Tropical, 136I – Duque de Caxias x Nova Iguaçu (Vilar dos Teles), 15I – Duque de Caxias x Nova Iguaçu (Lote XV), 116I – Duque de Caxias x Nova Iguaçu (Vila Pauline), 435I – Nova Iguaçu x Sargento Roncalli, 450I – Nova Iguaçu x Parque São José, 445I – Nova Iguaçu x Xerém e 451I – Nova Iguaçu x Parque São José (Estrada Boa Esperança) poderão ter seus horários afetados.



Aulas suspensas no Rio

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) suspenderam as atividades presenciais em todos os campi e unidades externas nesta quarta-feira (25), devido ao alerta de chuvas intensas. A medida foi adotada após avaliações da Câmara Técnica e alertas emitidos por órgãos oficiais da Prefeitura do Rio e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Recomendações em caso de chuvas intensas

– Em caso de alagamento, não force a travessia de carro, a pé ou de bicicleta. Há riscos como correnteza, objetos cortantes, buracos e/ou doenças;

– Não fique na beira de córregos e rios;



– Redobre a atenção ao dirigir. Mantenha os faróis acesos;



– Permaneça em local seguro. Evite áreas com alagamentos.

Recomendações em caso de ventos fortes

Em casa:

- Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

- Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

- Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

- Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

- Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.

Na rua:

- Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

- Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

- Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.