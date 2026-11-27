Suspeito apontado como puxador de guerra da milícia é detido - Divulgação PCRJ

Suspeito apontado como puxador de guerra da milícia é detidoDivulgação PCRJ

Publicado 27/11/2026 16:49

Apontado como integrante da milícia liderada por Juninho Varão, que atua em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Lucas Alexandre Figueiredo de Morais, conhecido como “Lukinhas”, foi preso na noite desta quinta-feira (26). Ele estava em um Nissan Kicks com indícios de clonagem e, durante a abordagem, os policiais encontraram uma pistola com numeração suprimida e 49 munições.

Em entrevista ao O Dia, a delegada Maíra Rodrigues, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e de Inquéritos Especiais (Draco-IE), afirmou que esta foi a primeira anotação criminal de Lukinhas e que ele não possuía mandados de prisão em aberto. Apesar de ainda não saber há quanto tempo o suspeito estaria ligado ao grupo paramilitar, a policial destacou que há diversos elementos que apontam para essa participação.



“Ele atua como um, o que a gente chama de puxador de guerra. São integrantes de um grupo armado, como se fosse uma artilharia da milícia, que tem como objetivo manter o controle territorial da área que eles já exercem, impor suas regras através do medo, das ameaças e das coerções em face dos moradores e comerciantes locais”, explicou.



De acordo com a delegada, a principal função desses grupos armados também envolve a expansão territorial, por meio de confrontos com facções criminosas e organizações rivais.



Maíra Rodrigues acrescentou que, após a prisão, a especializada recebeu novas denúncias que associam Lukinhas a ataques contra grupos rivais e à execução de pessoas contrárias aos interesses da milícia.



“Parece que ele tem ali uma função, com outros, de fazer a parte de matar as pessoas que são contrárias, os rivais. A gente está tentando aprofundar agora, nessa nova fase de investigação, exatamente esse papel dele. Qual era realmente a função dele? Se ele de fato era um matador profissional da milícia ou não”, afirmou.



A prisão ocorreu durante uma ação integrada entre policiais civis do Núcleo de Operações e Inteligência (NOE), da Draco-IE, e agentes da 6ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O trabalho foi resultado do compartilhamento de informações de inteligência sobre a atuação da organização criminosa.



As equipes identificaram a movimentação de um Nissan Kicks suspeito de pertencer ao grupo e com indícios de clonagem. Após localizarem o automóvel em Nova Iguaçu, os agentes realizaram acompanhamento tático por aproximadamente 1,5 quilômetro. O motorista desobedeceu à ordem de parada, mas acabou interceptado.



Durante a abordagem, Lukinhas informou que estava armado. Na revista, os policiais encontraram uma pistola Taurus calibre 9 mm com numeração suprimida, 49 munições do mesmo calibre e três carregadores, um deles alongado, com capacidade aparente para 30 projéteis. Também foram recolhidos um coldre, um porta-carregador, um bumper e um celular da marca Realme.



As informações preliminares indicam ainda que o Nissan Kicks seria um veículo dublê de outro com registro regular no estado de Santa Catarina.



A reportagem de O Dia não localizou a defesa de Lucas Alexandre. O espaço segue aberto.

Operação contra grupo de Juninho Varão