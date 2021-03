Por Isabele Benito

É impressionante o rumo que o brasileiro tomou. A gente perdeu a capacidade de criticar quem mais a gente deveria. Os extremos perderam esse senso. Eu sempre cobrei mais o político que eu votei do que o adversário, e deveria ser assim. Você colocou a pessoa lá e é principalmente pra você que ela deve satisfações!



Mas como tá fácil pra político ultimamente... Quem vota fica cego, parece que é proibido se indignar. Votou, tem que defender até os maiores absurdos. E eu culpo a polarização sim!



A extrema-direita não consegue ver os erros dos seus eleitos porque parece que assim vai legitimar o discurso da extrema-esquerda, e assim o contrário não é diferente.



Meu primeiro voto foi para presidente quando eu tinha 17 anos. Lembro que acompanhei o eleito em tudo. Na época, não tinha rede social e eu nas minhas rodas tomava a discussão para pautar mais seus erros que acertos, porque isso é ser cidadão, é democracia. Não os obrigamos a pegar esse emprego, mas eles nos devem satisfações!



Enquanto a gente ficar nesse movimento cego, surdo e mudo, o fundo do poço chega em queda livre. O “seu político” de estimação só vai entender o que está errado quando o seu apoio o avisar. Caso contrário, seremos rebanhos jogados na arena, se digladiando de todos os lados, enquanto os grandes assistem da arquibancada.



É a política de pão e circo, mas nesse caso, sem pão no momento. 3,2,1... É DEDO NA CARA!







PINGO NO I

Quantas vezes eu já falei nesse um ano que a pandemia chegou para escancarar as feridas desse Brasil tão machucado... O vírus continua aí livre, leve e solto... A fome também. Um ano de nenhuma mudança, só piora.



Mês que vem tem auxílio emergencial de novo... Pelo valor, dá pra chamar de esmola! Quem nesse país consegue comprar comida com o que eles pretendem pagar? Tudo caro pra chuchu!



Aí o povo tem que contar com a ajuda do povo. Por isso, a campanha “Tem gente com fome”, lançada na terça pela corrente do bem de várias organizações sérias, colocou a mão na massa pra levar comida até à boca de quem tá com a barriga doendo.



A campanha pretende ajudar mais de 222 mil famílias de todo o país não só com comida, mas também com doações de produtos de higiene e limpeza. O site para quem quiser colaborar é: www.temgentecomfome.com.br



Bora colocar o Pingo no I... Já deixou de ser necessidade faz um tempão, é humanidade.







TÁ FEIO!

'Castramóvel' está parado há 15 dias Divulgação

É tanta imagem assustadora que fica até difícil publicar. Funcionários da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais procuraram a coluna para denunciar o abandono da Fazenda Modelo, em Guaratiba.



Segundo eles, os bichinhos sofrem com a falta de transporte e exames, os canis estão sem manutenção e a ração entregue é de péssima qualidade, ao ponto deles nem tocarem na comida! Até o ônibus para o serviço de castração tá largado no meio do mato.



“É um absurdo, um constrangimento. São muitos os problemas, até com vacinas para os animais. Nós, funcionários, ainda estamos sem receber salário, mas nós não estamos ali só pelo dinheiro, e sim por amor”, conta uma funcionária que pediu para não se identificar.



A coluna entrou em contato com o secretário Vinícius Cordeiro, que afirmou não proceder o abandono na fazenda. Segundo ele, melhorias já estão sendo feitas no local. Em relação à ração, o secretário assumiu que a qualidade é de fato inferior, mas que não dá para serem descartadas, pois há em estoque sete toneladas, por isso a mesma está sendo misturada com uma ração de qualidade melhor, até que o processo de licitação de compra da ração superior seja concluído.



Vinicius também afirmou que todos os animais já foram vermifugados e vacinados e que o ônibus para castração teve problemas mecânicos, mas será consertado, mesmo não sendo de responsabilidade da prefeitura. Ele completou dizendo que os pagamentos dos funcionários serão regularizados.



Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Que tudo seja resolvido logo, e tenho dito.