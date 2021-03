Eliane Amaro Ciciliano, de 56 anos, tem o sonho de conseguir um emprego de carteira assinada divulgação

Por Isabele Benito

Publicado 31/03/2021 06:00

“Isabele, sempre que coloco currículo em alguma loja, mercado ou restaurante, me fazem a mesma pergunta: qual a sua idade?” O desabafo é de Eliane Amaro Ciciliano, de 56 anos, moradora do Fonseca, em Niterói.

Ela faz parte de um enorme número de desempregados que já passaram dos 40 anos e não conseguem um trabalho de maneira alguma. E são pessoas que precisam de uma oportunidade, ainda mais nesse período tão difícil que vem sendo a pandemia.



“Eu já estou há quase três anos sem emprego, já fiz de tudo nessa vida. Hoje me sinto descartada, por puro preconceito! Com essa loucura de pandemia, a dificuldade financeira que já era braba, piorou. Meu marido, aposentado, é que segura as pontas”, conta ela.



Eliane estava recebendo o auxílio emergencial, mas agora acabou... E aí, nem faxina consegue... Afinal, quem vai querer contratar no meio disso tudo?



Rita de Cássia Oliveira é outra que está nessa situação: “Velho só é aceito na política, lá não tem idade, pode tudo. É por isso que as ruas estão cheias de sem-teto, e confesso que tenho medo de acontecer comigo”.



Que tristeza... Ainda bem que elas não desistem e vão à luta. “Eu não sou nenhuma encostada, quero trabalhar, só peço uma chance!” Completa Eliane.



Que um dia esse país aprenda a valorizar quem tem experiência... Seja na vida e também na carteira de trabalho. E aqui fica o recado: Alô, comerciante! A gente sabe que tá difícil pra todo mundo, mas bora arrumar umas vaguinhas para elas que estão cheias de gás pra labuta?







Publicidade

PINGO NO I

Todo mundo tem o direito de exigir sua prioridade diante da vacina... Seja professor, policial, ou outra profissão. Mas diante da escassez da vacina, quem tem mais risco de agravar é quem sofre com alguma comorbidade, e por isso tem que ser vacinado antes de qualquer atividade, com exceção dos profissionais da Saúde!



O foco precisa ser em quem tem mais de 60 anos e que sofra, por exemplo, com doenças como diabetes em grau elevado, obesidade, pacientes com câncer, lúpus e outras.



Então, bora colocar o Pingo no I... Não é momento de conquistar simpatia de ninguém, seja do profissional A ou B. O negócio é salvar vidas, e fim de papo!











Publicidade

TÁ INSUPORTÁVEL!

Ninguém me contou não, eu sou a prova disso! O gosto da água continua um horror. Na minha casa, sem condições de tomar, tive que voltar a comprar água mineral!



A Dona Geosmina continua deitando e rolando, pelo menos espero que seja só isso... Mais de um ano nesse problema e ninguém consegue resolver.



Daqui a pouco o povo vai ter que ir lá pro Guandu com bolo e velinha, pra “comemorar” mais um aniversário dessa nojeira. Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... A gente segue entrando pelo cano, e tenho dito!