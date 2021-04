Leonardo Martins espera há 6 meses por um laudo sobre a morte do filho; Divulgação

Por Isabele Benito

Publicado 02/04/2021 06:00

O dia de hoje não é um dia fácil para o trancista Leonardo Martins de Souza Silvério, morador de Madureira. O filho dele, Emanuel, completaria um ano nesse feriado, mas acabou virando estrelinha cedo, com apenas seis meses, depois de um suposto tombo na casa da babá.



Leonardo procurou a coluna para contar que todo esse tempo passou e até agora ele não conseguiu ter acesso ao laudo do IML, que diz a causa da morte do menino. É só isso que ele quer... Saber o que aconteceu com Emanuel. Mas tá difícil!



“Eu fico na dúvida sobre o que houve de fato. Porque nem chegou a ser um tombo, ele rolou de um colchão que já estava no chão. Duas semanas antes dele morrer, eu o levei à Clínica da Família Amauri Bottany, em Irajá, porque ele estava respirando estranho. Sem fazer um exame, os médicos me disseram que ele estava com gastroenterite”, conta Leonardo.



Mil coisas passam pela cabeça desse pai... Será que foi o tombo mesmo que matou o menino? Ou foi negligência médica, por não terem examinado?



Pra ele saber, só tendo esse bendito laudo na mão! É uma loucura não saber o porquê do filho ter morrido depois de tanto tempo! Com a chegada desse vírus, os serviços que já eram ruins, só pioraram.



Mas ele e a família precisam de uma resposta! “Eu me sinto impotente. Minha filha de quatro anos pergunta pelo irmãozinho todo dia. Os lugares onde vamos pedir ajuda ninguém faz nada. E ficar esperando essa pandemia acabar é complicado.”



A coluna procurou saber o que aconteceu com o laudo de Emanuel. A Polícia Civil afirmou que que o inquérito sobre o caso ainda está em andamento.











PINGO NO I

A gente já avisou, mas não custa reforçar... Tem pai e mãe dando bobeira com a vacinação dos filhos, por medo da pandemia ou até esquecimento!



Segundo a pediatra Tathiane Mahet, metade das crianças do Brasil não se vacinou contra uma doença tão grave quanto, a meningite.



“A vacina está disponível na nossa rede pública de Saúde e infelizmente o índice está bem baixo, o que não pode! Se seu filho ainda não se vacinou, procure uma unidade de atendimento”, afirma ela.



Bora colocar o Pingo no I... O recado tá dado! Vacina tem, então não perde mais tempo.









TÁ BONITO!

Que legal saber que a “Rainha dos Astros” agora tem uma rua pra chamar de sua... Quem passa ou mora na Travessa Santa Edwiges, em Ricardo de Albuquerque, vai ter que se acostumar a chamá-la por outro nome, com todo respeito à santinha, é claro: Rua Zora Yonara.



É uma homenagem da Prefeitura do Rio à astróloga mais famosa do Brasil, tão importante para a história do rádio.

Zora nos deixou ano passado aos 91 anos... Foram mais de 60 anos de uma carreira de amor ao rádio e ao público. Afinal, quem nunca parou perto do radinho para ouvir uma previsão dela?



Reconhecimento mais que merecido! Os astros e a sua estrela, agora no céu, agradecem muito! Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Agora é oficial, Rua Zora Yonara, e tenho dito!