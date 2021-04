escolas coluna isabele benito Divulgação

Por Isabele Benito

Publicado 07/04/2021 06:00

A saga do retorno às aulas presenciais virou pauta política essa semana. De um lado, a prefeitura querendo o retorno. Do outro, a esquerda querendo o fechamento. As decisões, ou melhor, as indefinições, fazem a gente nem saber como vai estar a situação assim que você ler esta coluna.



Fato é que, desde o ano passado, especialistas afirmam que a criança estar em ambiente controlado é muito melhor do que em casas de parentes ou até mesmo nas ruas, como acontece nas comunidades. Ainda de acordo com os especialistas, na escola, com protocolos, evita-se a evasão escolar e a desigualdade de Educação no Brasil.



Mas o entendimento dos vereadores do PSOL, como Tarcísio Motta, que afirmou que vai recorrer para não ter aulas, é que escolas públicas não estão preparadas para este retorno. A coluna pediu exemplos e a assessoria do vereador encaminhou algumas unidades realmente caindo aos pedaços, com espaços insalubres e sem ventilação.



Nós então, procuramos a Secretaria Municipal de Educação... Segundo a assessoria, todos os exemplos apontados pelo vereador não fazem parte da lista de escolas para a reabertura. “As escolas citadas não estão abertas. A Secretaria Municipal de Educação tem muita preocupação com as questões de infraestrutura... Temos 1.543 unidades na rede, mas só 413 foram abertas ao presencial”.



Cabe a gente entender que não existe certo ou errado. Zerar riscos sem vacinação em massa, não é possível. Assim como criança ficar sem escola e à espera do fim de toda pandemia não é uma boa alternativa, principalmente para aquelas sem internet ou estrutura em casa.



A transparência é o melhor caminho. Que nenhum viés político seja colocado em primeiro lugar e que todas as escolas estejam sim com ambiente controlado e responsável para receber esses estudantes. Lugar de criança é na escola, mas na escola segura!









PINGO NO I

É lei já sancionada! Sabe aquela “stalkeada” na rede social de algum crush? Dependendo da intensidade, agora é crime de perseguição, com pena de seis meses a dois anos de reclusão. E ainda com multa!



Quem insistir em se aproximar fisicamente, mandar mensagem toda hora e até recolher informações sobre alguém específico, pode ir em cana.



É claro que há casos e casos... Ninguém tá proibido de flertar na internet, mas tudo tem um limite. Quando vira assédio, principalmente com a mulherada, que é a que mais sofre, é crime sim! A gente espera que a lei não fique só no papel, principalmente quando se trata de políticas públicas favoráveis às mulheres.



“É uma vitória parcial, pois a legislação sozinha não é capaz de alterar a nossa estrutura social objetificadora e misógina”, afirma a advogada Rachel Seródio.



Então, bora colocar o Pingo no I... É melhor pensar duas vezes antes de querer ser inconveniente na internet.