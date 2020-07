Menina de apenas oito anos deixa CTI do Pronto Socorro Infantil de São Gonçalo

SG - Depois de ser intubada e ficar uma semana no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), a pequena Kamyle dos Santos Lins, de apenas oito anos, deixou a unidade na última terça-feira (22). Sorridente e caminhando, a estudante se recupera da covid-19 na enfermaria C do Pronto Socorro Infantil de São Gonçalo. Kamyle deu entrada na unidade de saúde na madrugada do dia 6 de julho após sentir dores de cabeça e no corpo. De acordo com a mãe da menina, a dona de casa Fabiana da Silva Santos, o atendimento foi rápido e o diagnóstico feito após uma tomografia computadorizada.

"O médico solicitou exames de sangue e tomografia. Logo depois foi internada. Mas o dia seguinte foi o mais difícil, quando levaram a minha filha para o CTI e intubaram. Uma semana de desespero e orações. Mas Deus fez um trabalho lindo na vida da minha filha e ao lado desses profissionais maravilhosos do pronto-socorro", relembrou Fabiana. O quadro grave de Kamyle foi melhorando e a estudante do terceiro ano da Escola Municipal Maria Amélia, no Engenho Pequeno, foi extubada. Neste momento, ela continua no antibiótico e fazendo fisioterapia. A menina deve ter alta nos próximos dias e garante fazer a maior bagunça quando chegar em casa: “Vou querer chocolate e brincar muito com meus irmãos e meu pai”, exclamou a pequena paciente.

O Pronto Socorro Infantil tem hoje três pacientes internados com covid-19 em enfermaria e outros cinco suspeitos no Centro de Tratamento Intensivo, unidade inaugurada pelo prefeito José Luiz Nanci há cerca de dois meses e que virou referência no atendimento e tratamento do coronavírus nas regiões Metropolitana e Serrana. De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de São Gonçalo registrou mais dez óbitos em decorrência do novo coronavírus nesta quarta-feira (22), chegando a 543 no total. Ao todo, a cidade contabiliza 7.947 casos confirmados, 5.633 curados, 55 hospitalizados, 1.716 em quarentena domiciliar, 543 óbitos confirmados e 14 óbitos em investigação.