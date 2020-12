Com o auxílio de um veículo picape equipado com uma motobomba acoplada, além das motofogs, os agentes de sanitização aplicaram o quartenário de amônio de 5ª geração pelas unidades de saúde Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 11/12/2020 16:40 | Atualizado 11/12/2020 17:20

SÃO GONÇALO - O Hospital de Retaguarda Gonçalense (antigo Menino de Deus), no Centro, e o Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças (Hospital das Freiras), em Lagoinha, receberam reforço na proteção contra o coronavírus. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde realizaram um trabalho de desinfecção nas unidades. A ação deve-se ao aumento dos casos de Covid-19 registrados na cidade, o que se reflete em um maior número de pessoas procurando por atendimento.

Com o auxílio de um veículo picape equipado com uma motobomba acoplada, além das motofogs, os agentes de sanitização aplicaram o quartenário de amônio de 5ª geração pelas unidades de saúde. A tecnologia empregada é a mesma utilizada pelos chineses no combate ao vírus. “A sanitização é extremamente importante para conter a doença no município. O quaternário tem a função desinfetante contra fungos, bactérias e vírus. A aplicação deste produto visa a romper a cápsula do vírus e eliminar esses seres do ambiente”, explica o prefeito José Luiz Nanci.

A Prefeitura tem mantido o serviço de sanitização em locais estratégicos, para minimizar o contágio pela doença. Nesta semana, o trabalho já foi realizado no Centro de Triagem, no Complexo Hospitalar Luiz Palmier, no Centro de Imagem e na Praça Zé Garoto. O cronograma foi montado pela Vigilância Ambiental. A prioridade está sendo garantida aos bairros com maior número de casos notificados pela Vigilância Epidemiológica.

“Estamos fazendo a pulverização do produto nas ruas e bairros onde a incidência do coronavírus é mais alta. Os funcionários foram capacitados e estão trabalhando com os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários”, reforça Adaly Fortunato, diretor da Vigilância Ambiental. Nesta sexta (11), os bairros atendidos foram Mangueira, Parada 40, Jardim Nova República, Rosane, Vila Iara, Vila Lage e Palmeiras.