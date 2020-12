Os pais e seus outros quatro filhos testaram negativo para o coronavírus Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 11/12/2020 14:44 | Atualizado 11/12/2020 17:21

SÃO GONÇALO - Internado desde o último domingo no Pronto Socorro Infantil de São Gonçalo, com suspeita de Covid-19, o pequeno Enzo Raphael, de um ano e sete meses, deixou o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade na manhã de ontem (10). O menino segue agora na enfermaria, aguardando o resultado do exame de swab. Outra boa notícia é que a mãe do menino, a dona de casa Tatiane Mary Nogueira, de 32 anos, o marido e os outros quatro filhos fizeram o teste e o resultado foi negativo para o coronavírus.



"Continuamos nos cuidando. Agora aguardamos o resultado do exame do Enzo, que temos certeza que dará negativo também", disse a mãe do menino, que entrou na unidade com febre, tosse, cansaço e diarreia no domingo (06).





Como esta órtese craniana não é fornecida pelo SUS e apenas uma clínica no Rio de Janeiro tem esse tratamento com custo de aproximadamente R$ 16 mil, a mãe do bebê criou uma “vaquinha virtual” na internet. "Estou aqui para pedir ajuda de vocês para dar uma qualidade de vida melhor para o meu filho e para que ele possa se desenvolver com o mínimo de sequela possível. Tenho outros quatro filhos e não tenho condições de arcar com esse tratamento tão importante para a saúde do meu amado Enzo. Ele se alimenta através de sonda gástrica. Então precisamos também de comprar material de higiene pessoal e hospitalar, fraldas e leite. Toda ajuda é bem-vinda. Agradeço a todos", pede ela.



Enzo Raphael nasceu prematuro e evoluiu com hidrocefalia. Saiu da maternidade usando uma válvula para drenagem, mas precisa de um outro procedimento para melhorar a sua qualidade de vida."Pelo aumento da cabeça, ele evoluiu com uma assimetria, chamada plagiocefalia, que atrapalha o crescimento normal do cérebro. Para melhorar o seu quadro clínico e para o cérebro crescer normalmente, ele necessita de uma órtese craniana para que os ossos da cabeça voltem para o lugar certo", explica Tatiana.