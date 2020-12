A amostragem também é encaminhada ao IBGE, que desenha um perfil da doença em São Gonçalo e garante uma informação exata que ajuda a promover políticas públicas das ações necessárias Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde chega à marca dos 250 mil testes rápidos de Covid realizados no município nos últimos nove meses. O número de exames aumentou devido à ampliação dos postos para a realização da testagem. Paralelamente, a cidade realizou uma pesquisa de campo da testagem que detectou que 45% dos casos positivos para a doença são assintomáticos, ou seja, não apresentam sintomas aparentes da doença, mas podem transmitir o vírus. A amostragem consultada foi no Jardim Catarina, bairro com o maior número de infectados.

“Nosso planejamento previa a realização de cerca de 100 mil exames, ou seja, 10% da população. Mas ampliamos o número de testes e com os dados da testagem em massa traçamos as nossas ações de controle, combate e tratamento à doença. A amostragem também é encaminhada ao IBGE, que desenha um perfil da doença em São Gonçalo e nos garante uma informação exata que nos ajuda também a promover políticas públicas das ações necessárias”, explica o prefeito José Luiz Nanci, que também é médico.

O secretário de Saúde, Jefferson Antunes, garante que o município irá adquirir novos exames para continuar o processo de testagem rápida. “A Prefeitura de São Gonçalo está recebendo mais kits. Enquanto não há vacina, nem medicamento com eficiência comprovada, frear a circulação do vírus é a melhor maneira de proteger a população”, assegura.

Quem estiver com sintomas ou tiver feito contato com alguém sintomático pode fazer o teste rápido de Covid nas unidades que funcionam de segunda a sexta, das 9h às 16h: PAM Coelho, PAM Neves; PAM Alcântara; Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho; Clínica da Criança (0 a 12 anos); Polo Sanitário Rio do Ouro; Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina; Polo Sanitário Paulo Marques Rangel (apenas terça, quinta e sexta), no Porto do Rosa; e o Polo Sanitário Hélio Cruz, no Alcântara.

Outro local que faz o exame é a Clínica Municipal Gonçalense Mutondo, que atende de segunda a sexta, das 8h às 22h, e sábado das 8h às 15h. O Centro de Triagem ao Coronavírus atende todos os dias das 8h às 18h. Já o Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, em Lagoinha, atende todos os dias e em plantão 24h.