Eloisa ficou conhecida por lutar durante anos pela prisão dos assassinos de seu filho Victor Hugo, baleado em 2011 Álbum de família

Por Irma Lasmar

Publicado 10/12/2020 14:45 | Atualizado 10/12/2020 14:56

SÃO GONÇALO - A jornalista gonçalense Eloisa Leandro, 40 anos, morreu ontem (09) à noite, de parada cardíaca, logo após se submeter a um procedimento de cirurgia plástica no abdome na clínica Rio Day, no bairro carioca da Tijuca. Ainda não há informações sobre local e horário do enterro. A Polícia Civil investiga o caso. O nome do médico não foi divulgado à imprensa.

Formada pela faculdade Estácio em 2005, Eloisa atuou em redações de jornais diários como Jornal do Brasil, O Fluminense, A Tribuna e O São Gonçalo, em assessorias de comunicação da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), do Consulado da Venezuela e do Consórcio Teroni, do Terminal Rodoviário João Goulart, além do Comitê Rio 2016.

A jornalista era prima das atrizes Giselle e Michelle Batista, da TV Globo, e mãe do adolescente Victor Hugo da Silva Braga, assassinado em 4 de julho de 2011, aos 15 anos de idade, em frente ao condomínio onde morava no bairro Raul Veiga. Ele voltava de uma lanchonete com amigos quando o grupo foi abordado por homens num Palio prata. O estudante e o amigo Eduardo Evangelista Alberto foram atingidos por disparos. Ambos foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres, mas Victor Hugo já chegou morto à unidade. Os assassinos estão presos.

