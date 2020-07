Cadê os ônibus que passavam aqui?

A pandemia do novo coronavírus deixou milhares de moradores de São Gonçalo e Itaboraí com transporte público restrito desde o mês de março. Mas, apesar da flexibilização das regras de isolamento social, algumas linhas de ônibus não normalizaram os seus serviços e seguem deixando os passageiros da região na mão, ou melhor, na rua e a pé. As linhas MB 36 (Alcântara x Itaboraí), 700M (Alcântara x Curuzú), 701M (Alcântara x Itaboraí - Via Cabuçu), 403M (Alcântara x Manilha), 430M (Niterói x São José) e 431M (Monjolos x Niterói) são as recordistas de reclamações da população. Segundo quem depende dos ônibus, o número de carros das linhas foi reduzido drasticamente, o que tem causado uma série de prejuízos na vida dos moradores, especialmente de quem vive nas regiões de Curuzú e São José, em Itaboraí. Ismarlen Aperibencio, de 24 anos, conta que foi demitido do seu emprego por não conseguir chegar ao local de trabalho. "A gente entende que a pandemia foge ao nosso controle. Mas os moradores estão tendo que voltar ao trabalho e não há transporte público para isso. As pessoas estão chegando atrasadas aos seus compromissos e têm sofrido bastante para realizar qualquer atividade longe de casa. Eu mesmo foi demitido por não conseguir chegar a tempo ao trabalho", relata Ismarlen. Uma outra opção para os moradores da região de Curuzú, a mais afetada por estar no fim dos percursos, seria uma van que faz o trajeto Alcântara-Curuzú, semelhante ao da linha 700M. Mas a manicure Thamires Oliveira conta que o transporte alternativo também não vem cumprindo o seu papel e reduziu o itinerário na pandemia, deixando os moradores apenas em Cabuçu, dois bairros antes o destino final, obrigando-os a caminhar entre 30 minutos e uma hora. "Tem pessoas que voltam do trabalho às 23h e não tem transporte essa hora. A gente tem que se virar com mototáxi ou carona com vizinho. Para ir ao trabalho é o mesmo sacrifício, tenho que caminhar no escuro às 4h30 da manhã. Muitas pessoas estão indo para a casa de parentes para terem acesso à condução e poderem ir ao trabalho", destaca a Thamires. Já o publicitário Leandro Porto relata o medo das pessoas diante da falta do transporte público: "Quem tem idoso ou criança em casa e precisar de um transporte público em uma emergência não tem o que fazer. Os moradores estão enlouquecendo. Se uma pessoa sofrer um infarto e não tiver carro para socorrer rápido, está morta!", desabafa Leandro. Queixas chegam à Alerj As queixas levaram o deputado estadual Anderson Alexandre (SDD) a formalizar pedidos ao governador Wilson Witzel e ao secretário estadual de Transportes, Delmo Pinho, para que adotem as medidas necessárias para o retorno das linhas, em especial a MB 36. "Sem essas linhas, o direito de ir e vir da população está fortemente comprometido. A MB 36, por exemplo, sempre foi muito utilizada. É de fundamental importância que volte a circular atendendo os moradores de Itaboraí e São Gonçalo", justificou.

O que dizem as empresas

Em nota, tanto a Rio Ita Ltda quanto a Auto Ônibus Fagundes, as responsáveis pelas linhas, deram justificativas semelhantes. Segundo as empresas, a demanda reduzida de passageiros durante a pandemia trouxe dificuldades de operação, com a consequente redução da oferta de ônibus.

A Rio Ita informa que o setor de transporte está enfrentando dificuldades com redução de até 70% no movimento de passageiros desde o início da pandemia, e afirma que, desde o mês de junho, retomou as atividades acompanhando as regras estaduais e municipais para o retorno gradativo à normalidade.

A empresa alega que a linha MB 36 está circulando de forma adequada à demanda do novo normal e ressalta que faz pesquisas diárias para verificar a necessidade de aumento da oferta de acordo com a movimentação de passageiros.

Já a Auto Ônibus Fagundes esclarece que, apesar da dificuldade atual do setor, está buscando atender de forma eficaz a população e manter os empregos dos seus colaboradores. A empresa informou que as linhas 700M, 701M, 703M, 430M e 431M estão circulando com ajustes em relação à demanda atual de passageiros, e que está atenta à necessidade de adequações conforme haja aumento do movimento.

Galeria de Fotos