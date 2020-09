Centro de tradições nordestinas em São Gonçalo funciona neste feriado até 20h

SÃO GONÇALO - Está funcionando excepcionalmente nesta segunda (07), devido ao feriado da Independência, o Centro de Tradições Nordestinas Severo Embaixador Nordestino, que começou às 10h e vai até 20h. Comidas típicas e música ambiente são as marcas do espaço, que ainda está com suas atividades reduzidas, devido às medidas de prevenção contra o novo coronavírus. O acesso é gratuito. Além de possuir gastronomia, artesanato, um grande palco para shows e estacionamento, o local também oferece área de patinação, academia de ginástica para a terceira idade, quiosques, espaço para exposições e um mirante para a Baía de Guanabara. O público também conta com o Centro de Esporte e Lazer, área que integra o complexo sociocultural.

Além de a capacidade de lotação estar reduzida, durante a pandemia vigoram as medidas de proteção à saúde, como o uso do álcool em gel e da máscara, bem como o distanciamento entre os frequentadores. Atualmente, o Centro de Tradições Nordestinas Severo Embaixador Nordestino funciona às sextas-feiras, das 18h às 22h; aos sábados, das 12h às 22h; aos domingos, das 10h às 20h; e em véspera de feriado, das 18h às 22h. O endereço é Rua José Augusto Pereira dos Santos, próximo do Colégio Municipal Ernani Faria e da 73ª DP, no bairro de Neves.